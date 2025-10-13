El Ayuntamiento de Cartagena prepara el pabellón de El Algar para que vecinos de Los Alcázares y Bahía Bella puedan ducharse

El Ayuntamiento de Cartagena abre el pabellón deportivo de El Algar para que vecinos de Los Alcázares y Bahía Bella puedan ducharse. En la localidad vecina tienen problemas con la calidad del suministro de agua tras las intensas lluvias acaecidas el pasado fin de semana. Entre otras limitaciones, tienen prohibido el consumo de agua del grifo para cocinar, beber o higiene personal.

La alcaldesa Noelia Arroyo ha ofrecido este servicio a los alcaldes de los municipios afectados por las limitaciones al consumo de agua como muestra de la solidaridad de los cartageneros.

El pabellón Juan Sáez Celdrán, ubicado junto al colegio Virginia Pérez, en la calle de la Ardilla (El Algar), abre sus puertas en horario ininterrumpido, de 9 a 22 horas, ofreciendo vestuarios con duchas de forma gratuita a los vecinos que lo precisen.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BAHÍA BELLA

Los vecinos de Bahía Bella también tienen estas restricciones al consumo de agua que ha marcado la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Pese a pertenecer al término municipal de Cartagena, su red de abastecimiento depende de las conducciones de Los Alcázares afectadas. Por ello, la concesionaria municipal de agua Hidrogea tiene desplegada en Bahía Bella una cuba de abastecimiento de agua potable, gratuita para la población. Las personas que acudan deben ir provistas con sus propios recipientes o envases.