El Ayuntamiento de Cartagena invertirá en la mejora de sus bibliotecas y abrirá una nueva en El Algar

El municipio de Cartagena seguirá ampliando y mejorando su red bibliotecaria con la futura apertura de una nueva biblioteca en la Casa Rubio de El Algar. Así lo ha anunciado la alcaldesa durante su visita a la biblioteca Rafael Rubio de Los Dolores con motivo de la celebración del Día del Libro.

El anuncio ha tenido lugar en un encuentro intergeneracional en el que han participado alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de varios centros educativos, junto a integrantes de clubes de lectura. La jornada ha coincidido, además, con la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia.

En este sentido, la alcaldesa ha subrayado la importancia de "vincular cultura y bienestar emocional", destacando el papel de la lectura como herramienta para afrontar miedos y favorecer el desarrollo personal de niños y jóvenes.

Una red en crecimiento

La Red Municipal de Bibliotecas de Cartagena ha consolidado su crecimiento en 2025 con cifras que se acercan a las 150.000 visitas y los 90.000 préstamos de libros, superando además los 73.000 socios. Estos datos reflejan el buen funcionamiento de la red, compuesta por diez bibliotecas y puntos de préstamo distribuidos por barrios y diputaciones.

El dinamismo es especialmente notable en espacios como la biblioteca de Los Dolores, que solo en 2025 registró cerca de 10.000 préstamos. Según ha indicado la regidora, esto evidencia "la creciente afición por la lectura en el municipio", impulsada por los clubes de lectura y la programación cultural.

Iniciativas y participación juvenil

Durante su intervención, la alcaldesa ha puesto en valor iniciativas consolidadas como el programa 'Abril Libro', que celebra su 26ª edición, y los premios Mandarache y Hache. También ha recordado la apuesta del Ayuntamiento por la participación juvenil, con el impulso del Consejo de Infancia y la próxima creación del Consejo de Jóvenes.

Durante el encuentro, la alcaldesa ha recomendado la obra 'Invisible', de Eloy Moreno, autor que participó en la recuperada Feria del Libro de Cartagena. Ha señalado que es una historia que aborda temas como el acoso escolar, el miedo o la soledad, permitiendo a familias y educadores comprender mejor las emociones de los jóvenes.