El Ayuntamiento de Cartagena incluye a las agencias inmobiliarias en la segunda campaña 'Alquila Seguro'

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la concejalía de Servicios Sociales, ha lanzado la segunda campaña 'Alquila Seguro', con la que quiere que pequeños arrendadores saquen sus viviendas al mercado con la seguridad de que el Consistorio costeará un seguro que cubra posibles impagos, actos vandálicos y asistencia jurídica, informaron fuentes municipales en un comunicado.

Con esta medida, el Ayuntamiento continúa con su intención de incidir en el mercado de viviendas favoreciendo una mayor oferta de inmuebles en alquiler, especialmente de aquellos que podrían ofrecerse con una renta asequible a personas con necesidades habitacionales.

La vicealcaldesa y concejala de Servicios Sociales, Noelia Arroyo, ha explicado que "el Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación (SAVI) vuelve a actuar como puente entre familias que quiere alquilar y no se atreven y las familias que necesitan vivienda y no la encuentran) con rentas bajas que no pueden hacer frente al pago de cualquier vivienda del mercado".

La campaña, dirigida tanto a arrendadores y arrendatarios, incluye en esta edición a las agencias inmobiliarias como vehículo conductor para conseguir incorporar al mercado el mayor número de viviendas y con precios actuales.

"Tanto el arrendador como el arrendatario contarán con el respaldo del Ayuntamiento de Cartagena, que será el encargado de sufragar íntegramente los gastos del seguro de la vivienda mientras dure el arrendamiento. Es una forma de dar más garantías tanto a quién pone su vivienda en alquiler, ya sea de forma directa o por medio de una agencia inmobiliaria, y para quien la alquila", ha explicado Arroyo.

Las agencias inmobiliarias que se incorporen recibirán un escudo como agente colaborador a modo de etiqueta adhesiva, que reconoce la ayuda mutua que prestan con el Ayuntamiento y la calidad de su trabajo.

El SAVI, junto a las agencias inmobiliarias, serán los encargados de seleccionar a las familias encargadas de alquilar las viviendas, determinando su fiabilidad. Hasta la fecha hay doce pólizas activas, formalizadas entre 2019 y 2020. De estos estudios de viabilidad realizados solo se rechazaron tres propuestas, y de las pólizas en vigor, no se ha detectado ningún siniestro, y por tanto, ninguna situación de impago.

Para la segunda edición de la campaña se van a destinar 15.000 euros, para conseguir entre 40 y 45 viviendas en alquiler, que beneficien a unos 300 ciudadanos de forma directa. Los contratos deberán tener más de doce meses de duración, y el coste de la vivienda no podrá superar el 45 por ciento de los ingresos de las familias que vayan a alquilar.