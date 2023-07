El Ayuntamiento de Cartagena impulsa una campaña de viviendas en alquiler para realojar a la Guardia Civil

El Ayuntamiento de Cartagena va a iniciar una campaña para captar viviendas en alquiler en las que realojar a las familias de los agentes que se han visto obligadas a abandonar sus hogares tras ser declarado en ruina el cuartel de la Guardia Civil.



Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras mantener una reunión de trabajo con mandos de la Guardia Civil para abordar este problema, a la que también han asistido varios concejales con competencias en la materia.



Un total de 66 familias deberán abandonar de forma inminente la casa cuartel de Cartagena por riesgo de derrumbe, aunque todavía falta concretar cuántas disponen de recursos propios, como por ejemplo una segunda residencia, como alternativa realojo.



En este sentido, Arroyo ha explicado que un primer escenario es el de las familias con necesidad de recurrir a un alojamiento de emergencia, para lo que el Ayuntamiento pondrá en marcha los recursos municipales para atenderlas de forma temporal, dando prioridad a las que tengan más dificultades.



El segundo es poner en marcha una campaña de captación de alquileres a través de las agencias inmobiliarias, pensando en estancias a más largo plazo, pues las obras de una nueva casa cuartel pueden prolongarse durante varios años.



“Nos vamos a dirigir directamente a aquellos propietarios de viviendas en alquiler para ofrecerles la posibilidad de dar alojamiento a las familias de guardias civiles", ha detallado la regidora, quien ha destacado la ausencia de riesgos que hay en estos alquileres, por lo que algunos propietarios que no han sacado sus inmuebles al mercado por miedo a impagos o destrozos, podrían ahora animarse a ofrecer sus viviendas para alquilar.



Por ello, Arroyo ha pedido colaboración a agencias inmobiliarias y propietarios, ofreciendo la intermediación del Ayuntamiento a través del Servicio Municipal de Vivienda, coordinado por el concejal del ramo, Pablo Braquehais.



Será mañana jueves cuando se habilite un teléfono para atender esta oferta de vivienda, el número 670 425 474.



En cuanto a los servicios de la Guardia Civil que hay que trasladar, Arroyo ha ofrecido las dependencias del Parque de Seguridad, donde tienen su sede Bomberos y Policía Local, para albergar a la Unidad de Tráfico de la Guardia Civil.



El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, se encargará de gestionarlo, con el objetivo de que la Benemérita establezca allí su base de operaciones para seguir prestando su servicio.



En este sentido, Arroyo ha comentado que tanto Salvamento Marítimo como la Autoridad Portuaria de Cartagena han ofrecido instalaciones a la Guardia Civil para albergar otros servicios.



"El Ayuntamiento de Cartagena no va a dejar tirados a los guardias civiles y a sus familias”, ha recalcado la alcaldesa, quien se ha comprometido a poner “todos los recursos que tenemos en estos momentos a nuestro alcance para dar una solución”.



También va a pedir la regidora una reunión con los responsables del Ministerio de Interior y de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, para saber qué van a hacer ellos por los guardias civiles de Cartagena y sus familias, como sufragarles los costes que les supone este realojo.



Al respecto, ha recordado que hace cuatro meses el entonces delegado del Gobierno, Pepe Vélez, “anunció una inversión de diez millones de euros para remodelar este mismo año el cuartel, pero no vemos ningún avance a una situación que venimos denunciando hace años desde el Ayuntamiento".



En virtud de ese anuncio, Arroyo cree que el Ministerio tendría que tener elaborado un plan para realojar a las familias, ya que es imposible acometer unas obras de tal envergadura con los inquilinos dentro del inmueble.



Sin embargo, desde la Dirección de la Guardia Civil no se ha dado ninguna solución a los afectados, salvo instarles a abandonar las casas de forma inminente “por motivos de emergencia”, que es a lo que se han acogido desde el Ministerio para el desalojo, y no por estado de ruina.



Las declaraciones de ruina son competencia municipal y el Ayuntamiento “no ha entrado en esa gestión porque ha sido un decreto de desalojo por emergencia del cuartel, que tramita la Dirección General de la Guardia Civil”, ha matizado Arroyo.