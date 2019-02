Ayoho presenta el videoclip de Paradise

Paradise, el último tema de Ayoho, se lanzó en las plataformas musicales el pasado viernes y la buena acogida no se ha hecho esperar con un resultado sorprendente, ya que entró en las grandes playlists de Noruega, Dinamarca, Islandia, Polonia. Algo que no es la primera vez que ocurre. En enero tuvieron más de 34.000 fans en spotify y van superando esa cifra en el mes de febrero.

"Paradise" es una canción amable, de ayuda y superación. Cuando ves que una persona importante para ti está perdida en su propio mundo y abatida por las circunstancias, quieres cogerla de la mano y mostrarle lo bueno de la vida y de uno mismo. Una invitación a salir del desánimo y dejarse ayudar con un discurso auxiliador. "You are not alone. You are a miracle."

La canción ha sido producida, grabada y mezclada por Lalo Gómez-Vizcaíno Ruiz, productor y guitarrista de AYOHO, y destaca por ser el tema más optimista de la banda hasta la fecha, que habían mostrado hasta ahora derroteros más melancólicos. La banda intenta transmitir algo en lo que creer y cierta esperanza, con ritmos y melodías vocales que incitan al baile, la electrónica y los coros grupales adquieren gran protagonismo, y en conjunto adquiere tintes épicos que podría recordarnos a bandas como Thirty Seconds To Mars o Imagine Dragons, o al discurso Millennial de los últimos The 1975.

El grupo también ha sacado su videoclip y el día 2 de marzo estarán en Cieza en las fiesta de la floración.