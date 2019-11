Aumentan hasta los 200 litros por segundo la entrada de vertidos al Mar Menor por la rambla del Albujón

El presidente de la Comunidad Autónoma asegura que en los últimos días ha aumentado a más de 200 litros por segundo el vertido que llega al Mar Menor a través de la Rambla del Albujón en Cartagena cuando la pasada semana eran 160.

Fernando López Miras, que ha participado en un acto en la ciudad portuaria, ha mostrado su "impotencia" ante la "inacción" de la Confederación Hidrográfica del Segura y el Gobierno de España, al que exige que actúe de manera urgente para evitar esos vertidos. "Aquí no todos están haciendo su trbajo y nosotros ya no podemo hacer más, ya no sabemos como pedirlo".

El presidente regional entiende que el cese de los vertidos debe ser la primera de las actuaciones para revertir la situación y reitera su compromiso con los sectores productivos afectados como el pesquero, el comercial y el turístico para los que el gobierno autonómico destinará partidas concretas en el presupuesto de 2020.