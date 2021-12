AUGC denuncia falta de agentes ante la llegada de migrantes irregulares

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado "la falta de medios" en el cuerpo para enfrentar la llegada de migrantes irregulares y el "riesgo" que los agentes corren de contagiarse por covid y "por agresiones".



En un comunicado, alerta de que este año han llegado de otros países a la Región de Murcia 3.700 personas hasta noviembre, el 95 % de ellas de origen argelino, frente a los 4.000 de todo 2020.



Recuerda que las "mafias" de transporte de migrantes tienen el objetivo de colapsar a las autoridades del país receptor, por lo que mandan 10 o 15 pateras a la vez para conseguirlo, lo que "complica enormemente su interceptación y traslado a puerto".



"Este exceso de pasajeros crea una sensación de inseguridad en la maniobrabilidad de la embarcación, ya que impiden tripular, navegar y realizar las maniobras necesarias con las garantías de seguridad necesarias y está en contra de la normativa de riesgos laborales", expresa antes de alertar de la inseguridad de los agentes al no poder "controlar, vigilar ni protegerse" en caso de conflicto.



Han remitido una carta al delegado del Gobierno central en la comunidad murciana, José Vélez, "para que ordene un protocolo de actuación donde se prohíba el exceso de pasajeros en las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, salvo en situaciones de riesgo para los migrantes".



También exigen "el aumento de la plantilla de ese servicio, que actualmente no supera la treintena de agentes, para poder dar un servicio continuo todos los días y no como ahora, con algunos en los que no hay tripulación suficiente".



Por último, demandan que "en situaciones de urgencia puedan habilitarse las tripulaciones de dos embarcaciones e incluso en verano para vigilar el Mar Menor, lo que resulta imposible con la plantilla actual, que no aumenta desde los años 90" del pasado siglo.