Atropello mortal en La Aparecida, Cartagena
La mujer de 27 años ha sido atropellada por un tractor
Cartagena

Una mujer de 27 años ha fallecido este miércoles al ser atropellada por un tractor en la carretera RM-F35, que une Cartagena y San Javier, a la altura del local social de La Aparecida, según informan fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.
A partir de las 8.23 horas, varios testigos han avisado al 1-1-2' de que una joven había sido atropellada en la citada vía a su paso por la travesía de la población.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias del 061 que solo ha podido certificar el fallecimiento de la mujer.
Los servicios sanitarios han tenido que atender a la madre de la fallecida, han agregado las mismas fuentes.
