Atropello mortal en La Aparecida, Cartagena

Una mujer de 27 años ha fallecido este miércoles al ser atropellada por un tractor en la carretera RM-F35, que une Cartagena y San Javier, a la altura del local social de La Aparecida, según informan fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

A partir de las 8.23 horas, varios testigos han avisado al 1-1-2' de que una joven había sido atropellada en la citada vía a su paso por la travesía de la población.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias del 061 que solo ha podido certificar el fallecimiento de la mujer.

Los servicios sanitarios han tenido que atender a la madre de la fallecida, han agregado las mismas fuentes.