Atletas y ansiedad: la cara oculta del deporte de alto nivel

Murcia - Publicado el 06 may 2025, 14:30 - Actualizado 06 may 2025, 14:38

El miedo, la soledad, la ansiedad, la convivencia con el fracaso o incluso las lesiones van también aparejadas al deporte competitivo, aunque a veces todo se reduzca a los resultados a los torneos conseguidos o a los que se quedaron por el camino.

La salud mental en el deporte ha sido un tabú histórico. Nadie se atrevía a parecer débil en público, porque la sensación era que necesitar ayuda era un lastre en la carrera. La situación afortunadamente ha cambiado y cada vez se habla más de esas otras necesidades del deportista.

El Hospital Ribera Virgen de la Caridad, gestionado por el grupo sanitario Ribera, realizará este miércoles, a las 18 horas, en el espacio de empresas del FC Cartagena la tercera edición de su jornada Deporte y Salud, que este año lleva por título “Competir con la cabeza”, y lo ha hecho acompañando el lanzamiento de una campaña tan necesaria como valiente: “Sentir la camiseta”.

Ribera Cartagena Chema Faraco tratando a un deportista

los profesionales ponen el foco en esas necesidades

Entre los ponentes figuran el Dr. Pedro Martínez Victorio (traumatólogo), el fisioterapeuta José María Faraco Piñero, y el psicólogo deportivo José Luis Escobar, de Cardiosalus. Les acompañarán Pedro Alcalá (jugador del FC Cartagena), Walter Fernandes Da Costa Firmino (Jimbee Cartagena), Encarnación Nicolás (remo, BCS Dragón) y Jaime Caldes (tenista ATP), quienes compartirán su experiencia desde dentro del vestuario.

Precisamente Faraco, con una enorme experiencia tanto en equipos como con deportistas individuales, puede ayudar mucho en estas jornadas que para él tienen un objetivo claro. "Pues lo que pretendemos es acercar a la gente, que vean lo que es el día a día con el deportista, para que vean que no es simplemente ir a entrenar. Para ellos un jugador de fútbol es alguien que va a entrenar tres días y ya está y va a jugar partido y se acabó. O un tenista es alguien que va entrenando por las mañanas y luego va a jugar su campeonato y punto, y no pasa nada."

"Para que vean la presión a la que ellos se ven sometidos, esas noches llorando, esas noches solos, todos esos días difíciles de competición. Lo duro que es muchas veces, y todo lo que ellos han tenido que quitarse en esta vida de relaciones sociales, de relaciones personales, y lo difícil que es llegar hasta arriba y todos los que quedan, todos los juguetes rotos que quedan a lo largo del camino, eso es lo que queremos acercar a la gente".

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Maite Fernández Jaime Caldés cuenta su experiencia como tenista

Todo ese recorrido lo ha hecho Jaime Caldés. El tenista de 24 años sabe lo que es la presión desde que era muy pequeño. Ha superado las adversidades para cumplir con su gran pasión y su sueño y puede decir que no es sencillo.

No todos los tenistas tienen las opciones de los grandes y muchos hacen malabares para poder quedarse en un hotel o tratarse las lesiones. "Repercute el poder tener un buen descanso o no tener que estar siempre con malabares o mirando si puedes tratarte en el fisio del torneo o no, porque a lo mejor se te vaya de precio esas semanas".

Ellos no llevan un equipo de personas enorme acompañándoles y desde los 9 años aprenden a convivir con la soledad. "Desde que tenemos nueve o diez años estamos en la pista solos y al final pues un poco te vas cogiendo esa idea de la presión que es el estar solo. Con los años si es verdad que vas aprendiendo más y yo por ejemplo en mis últimos cinco años son los años que más he aprendido a gestionar esa mentalidad. Si es verdad que a lo mejor con 15-16 pues estaría muy bien el siempre empezar a trabajar con profesionales de que te puedan ir guiando".

La campaña “Sentir la camiseta” busca precisamente eso: tocar la fibra social, romper estigmas y generar empatía. Porque competir con la cabeza no es solo una estrategia de juego, es una forma de vida, y también un acto de valentía.