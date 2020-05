"Se asustó al ver tanto dinero y fue directo a comisaría"

Un vecino de Pozo Estrecho de origen magrebí se personó en las instalaciones policiales del pueblocon la cartera que había encontrado al ir al cajero. El hombre se asustó al ver tanto dinero y decidió ir rápido a entregar el hallazgo a la policía de la zona. Los agentes comprobaron que en su interior había documentación y 845 euros. El honrado vecino, en pleno Ramadán, les contó lo ocurrido. "Dice que fue al cajero y al ver la cartera se asustó por la cantidad de dinero y pensó que lo mejor era dejarla en la policía".

El siguiente paso fue localizar al dueño. La cartera no llevaba ningún documento asociado a un domicilio, por lo que tuvieron que realizar varias comprobaciones para dar con el ciudadano fracés, residente desde hace años en la zona. Como cuenta Paco, lo curioso es que no se había dado cuenta que había perdido el dinero y estaba comprando en el supermercado. Se sorprendió y mostró su agradecimiento a los agentes que le localizaron y devolvieron sus pertenencias y les pidió el contacto del solidario vecino que quiso que ayer no se llevara el gran disgusto al perder tal cantidad de dinero.