Las asociaciones de consumidores avisan: "Hay que comparar precios por kilo, no dejarse llevar por los formatos. Y si se puede, optar por productos a granel"

Los hábitos de consumo han cambiado radicalmente en los últimos años. El aumento generalizado de precios ha obligado a las familias a modificar no solo lo que compran, sino también cómo y cuándo lo hacen. Desde Thader Consumo, su presidenta Juana Pérez nos da las claves para ahorrar sin sacrificar salud ni calidad.

“Estamos viviendo una cuesta que no termina nunca”, resume Juana Pérez en COPE, al hablar del encarecimiento de la cesta de la compra. "Aunque el IPC intenta reflejar una cierta moderación, los consumidores notan cada mes que comprar lo básico cuesta más, incluso apostando por marcas blancas, productos a granel o congelados".

Y es que las asociaciones de consumidores han notado en los últimos años, que la situación económica y el coste de los productos alimentarios de primera necesidad han variado la forma de comprar de las familias españolas.

Compras más frecuentes, pero más pequeñas

Las grandes compras semanales o mensuales han pasado a la historia. Hoy en día, los consumidores visitan más veces el supermercado, pero adquieren menos cantidad. Esto permite aprovechar ofertas puntuales y reducir el desperdicio alimentario. “Cada vez más gente busca los lineales de productos con descuentos por estar próximos a su fecha de consumo preferente”, explica Pérez.

Además, los establecimientos cada vez más ofertan este tipo de productos de forma más habitual sabiendo que han de consumirse en unos días, pero que tienen cierto atractivo por la reducción de su precio habitual.

Pexels Productos frescos en un supermercado

Si bien hacer la compra es cada vez más complejo, también es cierto que hay pequeños trucos o consejos que pueden ahorrar unos euros a final de mes sin tener que renunciar a comer de forma sana en algunos casos.

menú semanal

Desde las asociaciones de consumidores se insiste en la importancia de planificar un menú semanal, hacer una lista de la compra y ceñirse a ella. Así se evita el gasto impulsivo y se optimiza lo que ya hay en casa. “No podemos improvisar. Hacer una lista basada en un menú saludable ayuda a no olvidar ingredientes esenciales y a evitar repeticiones innecesarias.”

Frutas, verduras, carnes y pescados frescos son esenciales para una dieta equilibrada, pero pueden ser caros si se compran fuera de temporada. “Consumir productos de temporada es más barato y tiene mejor calidad. Si no es posible, el congelado es una opción perfectamente válida y saludable.”

La experta recuerda que muchas veces los envases más pequeños no significan mejor precio: “Hay que comparar precios por kilo o litro, no dejarse llevar por los formatos. Y si se puede, optar por productos a granel para evitar tanto empaque innecesario como gastos extra”.

Pixabay Bolsas de plástico

el plástico

También insiste en no caer en lo simbólico: “Pagar por una bolsa no es solo un gasto más, es una penalización al uso de plásticos. Pequeños gestos como llevar tu bolsa, comprar productos de cercanía o cocinar en casa marcan la diferencia.”

Preparar comida para varios días ahorra no solo en ingredientes, sino también en energía. “No se trata solo de gastar menos en el súper, sino de cómo usamos los recursos en casa: encender menos veces el horno, aprovechar lo que tenemos antes de que caduque y reducir al máximo el desperdicio.”

Desde Thader Consumo y otras asociaciones insisten en que pequeños cambios pueden tener un gran impacto. “No es cuestión de renunciar a todo, sino de pensar, comparar y adaptar nuestros hábitos al nuevo contexto”.