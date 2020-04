La asociación española contra el cáncer amplia sus servicios de forma telemática

La función social que cumple la Asociación española contra el cáncer es conocida por todos. Durante los 365 días del año trabajan con el dolor físico y anímico de las personas con cáncer y de sus familiares. Realizan multitud de talleres de concienciación y de ayuda no solo destinados a quienes padecen una enfermedad. En estos días están ayudando a mucha gente a sobrellevar otro dolor.

Tiene que ser de forma telemática por el confinamiento, pero no solo no han cerrado sus puertas, si no que se la abren a más gente. Es otro dolor diferente el que afrontan las personas que han perdido a alguien en estos días en los que no se les puede ni despedir de una forma natural. Por eso, cualquier persona que necesite sobrellevar el duelo puede acudir a la Asociación española contra el cáncer. Siguen con su trabajo social y además amplian el servicio de atención psicológica.

Varios canales de acceso

El que necesite de su ayuda solo tiene que mandar un correo electrónico a cartagena@aecc.es o llamar al teléfono al 606 255681. Es tan fácil como solicitar la orientación. Además, están buscando coordinar equipos de voluntarios para que cuando se vaya flexibilizando el confinamiento y así poder ayudar a la gente que peor lo está pasando con esta situación. Cualquiera que quiera ayudar puede decirlo y se buscará en qué tipo de actividad puede encajar y así poner el granito de arena para que el momento complicado que vivimos y los que quedan por venir sean algo más sencillos para toda la sociedad cartagenera. Sin duda, es un gran ejemplo para demostrar unidad y salir reforzados de la crisis entre todos.