Así mejora los efectos del cáncer un paciente que participó en más de 60 maratones

Cada vez existen más evidencias científicas que la práctica regular de ejercicio físico resulta muy beneficiosa para la prevención de ciertos tipos de cáncer. Y no solo eso, sino que mantener el cuerpo en movimiento también ayuda a mejorar los efectos secundarios asociados a los tratamientos y a la enfermedad, así como a reducir las posibilidades de los pacientes de sufrir una recaída. Lo sabe bien Juan Luis Egea Celdrán, uno de los 90 pacientes que utilizan el gimnasio oncológico del hospital Santa Lucía de Cartagena.

El gimnasio para pacientes oncológicos, el primero de la Región, ha cumplido un año y desde su apertura en febrero de 2023 han pasado 215 pacientes con distintos tipos de cáncer.

Juan Luis acude al gimnasio hospitalario tres veces a la semana desde que hace dos años le detectaron un tumor neuroendocrino.

Nos ha contado que el deporte siempre ha estado presente en su vida, donde ha llegado a participar en más de sesenta maratones. "El cáncer me lo diagnosticaron hace dos años y fue como una lotería porque no me podía imaginar que después de la vida atlética y sana que he llevado me ocurriera algo similar"

Juan Luis valora que el hospital cuente con unas instalaciones tan completas y unos profesionales que se preocupan de la situación médica de cada paciente."Cuando te dan la noticia resulta muy impactante, difícil de describir en palabras, pero siento ilusión para batallar y el gimnasio me ayuda a afrontar el día a día".

En el gimnasio, la actividad la llevan a cabo dos fisioterapeutas especializados que ofrecen esta atención con el apoyo de la enfermería de Oncología y Nutrición y del servicio Psicología clínica.

La sala dispone de máquinas específicas para ejercicio cardiovascular y entrenamiento aeróbico; en concreto, hay dos cintas para caminar y correr, una bicicleta elíptica y dos cicloergómetros. También, un aparato de remo que además actúa en el sistema muscular.

Igualmente, cuenta con material para trabajar con ejercicios funcionales como un banco de musculación, barras de hierro y discos de peso, un cajón polimétrico, mancuernas, cintas elásticas y balones de fitness, entre otros.

De los 200 casos de pacientes atendidos en el gimnasio oncológico, 75 fueron de mama, 38 de pulmón, 20 de colon, 14 ginecológicos, 12 linfomas, 12 tumores del sistema nervioso central, 10 de páncreas y 32 del resto.

SERVICIO DE ONCOLOGÍA

Las cifras de detección de nuevos casos en el área de salud de Cartagena se mantienen en torno a mil anuales, que es la tendencia de los últimos años.

El Hospital de Día del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena ha administrado en el último año más de 10.000 ciclos de tratamiento antineoplásico intravenoso o subcutáneo, más frecuentemente para pacientes con cáncer de mama, pulmón o digestivo, lo que supone una media de 700 pacientes mensuales.

De otra parte, el Servicio de Oncología ha atendido más de 20.000 consultas en el año 2021, 1.100 correspondientes a pacientes nuevos, y el resto sucesivas consultas de pacientes ya conocidos, que están recibiendo tratamiento o realizando sus revisiones de control.