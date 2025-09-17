Del asfalto a la vida: Hospital Ribera Cartagena lidera una jornada pionera sobre atención integral al accidentado de tráfico

Con el objetivo de abordar cada etapa en la atención a las víctimas de accidentes de tráfico —desde el momento del siniestro hasta la recuperación total— el Hospital Ribera Virgen de la Caridad reunió este martes a más de 70 asistentes en una jornada pionera en la Región de Murcia.

Bajo el título “Gestión Integral del Accidente de Tráfico: del Rescate a la Recuperación”, el encuentro tuvo lugar en colaboración con la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena (ESPAC), y se enmarca dentro del programa oficial de la Semana Europea de la Movilidad “Cartagena va contigo”.

El foro, de carácter multidisciplinar, congregó a profesionales sanitarios, cuerpos de seguridad, juristas y representantes de la sociedad civil en una reflexión colectiva sobre la respuesta coordinada que exige cada accidente de tráfico: desde el rescate inicial hasta la asistencia médica, el acompañamiento legal y la rehabilitación integral.

Ribera Salud Imagen de la cita

La jornada fue inaugurada por Amelia Ávalos, directora del Hospital Ribera Cartagena, quien subrayó la necesidad de “reflexionar sobre cómo atender a una persona accidentada de manera integral, desde los primeros minutos tras el siniestro hasta su recuperación, con una visión que englobe lo sanitario, lo legal y lo social”.

Moderado por Manuel Asensio Montilla, comisario general y director de la ESPAC, el coloquio contó con intervenciones de gran valor profesional:

Raúl Sánchez Conesa, magistrado juez titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Cartagena, que abordó el marco legal de los delitos contra la seguridad vial.

Víctor Navarro Íñiguez, policía local y docente en ESPAC, quien recordó que “la responsabilidad vial salva vidas”.

La Dra. Carmen Díaz Mateo, de la unidad de tráfico del Hospital Ribera Cartagena, que remarcó el enfoque multidisciplinar como clave para avanzar en prevención y atención.

Carlos Enrique Bazar, jefe del Área Operativa del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Cartagena y enfermero especialista en catástrofes sanitarias, que explicó la intervención en situaciones de emergencia y rescate.

Y el abogado Juan José Castaño Caravaca, del ICAMUR, que profundizó en la responsabilidad civil derivada de la siniestralidad vial.

Ribera Cartagena Instituciones locales en el evento

Al cierre, Manuel Asensio destacó que “la jornada ha sido un éxito por su capacidad para trasladar la importancia de la seguridad vial tanto a profesionales como a la ciudadanía. Todos —conductores, peatones y usuarios— estamos implicados, con especial atención a los más vulnerables. Además, contar con un centro especializado como el Hospital Ribera Cartagena garantiza una atención médica de calidad para el tratamiento quirúrgico y la recuperación integral de los pacientes”.

La concejala de Política Social, Igualdad y Familia del Ayuntamiento de Cartagena, Cristina Mora Menéndez de la Vega, fue la encargada de clausurar el acto, que culminó con un impactante simulacro práctico de rescate en carretera, protagonizado por Policía Local, Bomberos, ambulancias de Perpetuo Socorro y profesionales sanitarios del Hospital Ribera. Los asistentes pudieron presenciar en directo las técnicas y herramientas utilizadas en emergencias reales.

Con esta iniciativa, el Hospital Ribera Cartagena reafirma su compromiso con la seguridad vial, la prevención y, sobre todo, con una atención médica integral y especializada para las víctimas de accidentes de tráfico. Una apuesta por la vida, desde el asfalto hasta la recuperación total.