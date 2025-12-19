La Asamblea Regional de Murcia aprobó cuatro leyes y registró más de 2.900 iniciativas en un año de intensa actividad

La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez, ha presentado el balance de actividad de la Cámara correspondiente al año 2025. Durante un desayuno informativo, Martínez ha subrayado el incremento de la actividad parlamentaria y una mayor apertura de la institución a la sociedad. “En este año 2025, hemos consolidado el propósito que asumimos al inicio de la Legislatura: convertir a la Asamblea Regional de Murcia en una Institución más cercana, más accesible y más viva para todos los ciudadanos de la Región”, ha señalado.

Intensa actividad parlamentaria

A fecha 14 de diciembre de 2025, los grupos parlamentarios han presentado un total de 2.925 iniciativas, de las cuales 1.675 han sido admitidas a trámite. En el plano legislativo, se han aprobado cuatro leyes, entre las que destaca la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 2025, además de convalidar dos decretos-ley. La actividad de control al Gobierno se ha materializado en 46 sesiones plenarias en las que se han aprobado 90 mociones y se han formulado 23 preguntas orales al presidente del Consejo de Gobierno y 160 a sus miembros.

Estas cifras ponen de manifiesto un Parlamento activo, con un ritmo sostenido de trabajo" Visitación Martínez Presidenta Asamblea Regional

Martínez ha destacado que “estas cifras ponen de manifiesto un Parlamento activo, con un ritmo sostenido de trabajo, que ha permitido abordar cuestiones de especial relevancia para la ciudadanía”. También se han constituido cuatro comisiones especiales: una de estudio sobre el trasvase Tajo-Segura y tres de investigación sobre asuntos como las derivaciones en el Servicio Murciano de Salud (SMS) o las obras del AVE.

Un Parlamento de puertas abiertas

El objetivo de acercar la institución a los ciudadanos se ha traducido en la visita de casi 10.000 personas a la sede parlamentaria durante 2025. Una de las novedades ha sido la incorporación de la Asamblea a La Noche de los Museos de Cartagena, que atrajo a 500 visitantes. Estos se suman a los participantes en programas consolidados como la XXXV edición del programa de divulgación educativa “Conoce la Asamblea Regional. Tu Parlamento”, que ha contado con más de 7.000 escolares.

En materia de inclusión, la Cámara ha acogido la I Asamblea Regional de Mujeres con Discapacidad y ha adaptado el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia al formato braille, en colaboración con la ONCE. “Seguimos dando un paso más hacia una sociedad más accesible, más justa y más igualitaria”, ha afirmado la presidenta.

Seguimos dando un paso más hacia una sociedad más accesible, más justa y más igualitaria" Visitación Martínez

Recuperación de espacios y nuevos proyectos

El año 2025 también ha estado marcado por la recuperación de espacios emblemáticos. El Hemiciclo volvió a acoger sesiones plenarias el 11 de febrero tras más de cuatro años cerrado, lo que ha permitido devolver el Patio de los Ayuntamientos a su función como lugar de encuentro para la actividad cultural. Este espacio ha albergado exposiciones y, por primera vez, un belén monumental.

Finalmente, Martínez ha anunciado que la Mesa de la Cámara ha aprobado el proyecto para la demolición del edificio “Alberto Colao”, anexo a la Asamblea, debido al deterioro de su estructura. La demolición se llevará a cabo en el verano de 2026 para no interferir con la actividad de los centros escolares cercanos, aunque la ampliación de las instalaciones parlamentarias es un objetivo a medio o largo plazo.