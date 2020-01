La Asamblea Regional convalida el decreto ley Mar Menor y aprueba su tramitación como proyecto de ley

La Diputación Permanente de la Asamblea Regional ha convalidado el decreto ley de Protección Integral del Mar Menor y ha aprobado también su tramitación como proyecto de ley, lo que implica que el texto siga en vigor, pero que pueda modificarse durante el trámite parlamentario.

El voto del grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) ha sido clave para que el decreto ley se pueda tramitar como proyecto de ley en el Parlamento autonómico, lo que supone que los grupos parlamentarios deban trabajar en Comisión sobre el texto, iniciar una ronda de comparecencias si lo estiman oportuno y presentar enmiendas parciales que deberán debatirse.

Aquellas que se aprueben deberán incluirse en el documento cuya aprobación definitiva tendrá que hacerse en Pleno. En este sentido, Cs ha votado 'sí' a la convalidación del decreto ley, junto a PP y VOX, y también ha dado su voto afirmativo a la tramitación como proyecto de ley, junto a PSOE y Podemos.

El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, ha negado que esta posición suponga una crisis del gobierno de coalición PP-Cs. "No hay ninguna crisis, este Gobierno está fuerte, tranquilo y está trabajando", ha dicho.

En ese sentido, ha justificado el apoyo de los consejeros de su partido al decreto ley en Consejo de Gobierno porque "nos parece un decreto bueno y potente y queríamos que estuviera vigente ya". A su juicio, "no hay ninguna contradicción", ya que también consideran que una normativa de estas características "necesita consenso".

A pesar de considerar "legítima" la postura de Cs, el portavoz del PP, Joaquín Segado, ha advertido de que iniciar la tramitación como proyecto de ley supone "abrir un periodo de parálisis en la aplicación de medidas para el Mar Menor, su situación no admite más demoras".

Segado ha señalado que se está "abriendo la puerta a adulterar con propuestas una norma trabajada por expertos y científicos, lo que le ha dado garantía jurídica y solvencia".

Asimismo, considera "legítima" la decisión de Ciudadanos de que se tramite como proyecto de ley, pero apunta que esto "dilatará el proceso y generará inseguridad jurídica, que es exactamente lo que quiere PSOE y sus nuevos socios".

Durante el debate de la Diputación Permanente, VOX también ha tratado de convencer a Ciudadanos para que recapacitaran sobre su posición. Así, el portavoz de VOX, Juan José Liarte, ha manifestado que "jamás había visto a un gobierno haciéndose autosabotaje".

Según ha señalado, "no hace falta consenso, al Mar Menor le da igual que haya consenso, lo que sí necesita son medidas excepcionales". Él ha pedido, además, a Ciudadanos que "no lo pongan difícil".

En ese sentido, ha advertido que durante la tramitación como proyecto de ley se pueden introducir enmiendas con las que su grupo no esté de acuerdo, lo que podría condicionar su apoyo al texto una vez concluya la tramitación del mismo como proyecto de ley.

En cuanto al PSOE, Alfonso Martínez, ha puntualizado que el hecho de que el decreto ley se tramite como proyecto de ley "no impide su aplicación". A su juicio, el decreto ley "se ha hecho para contentar a los amiguetes".

El PSOE no ha apoyado la convalidación del decreto ley al considerar que el Gobierno lo ha elaborado "obligado por las circunstancias, se ha hecho para no molestar a sectores económicos más que para regenerar el Mar Menor", ha dicho, considerando que la tramitación como proyecto de ley permitirá que se "traiga a la Asamblea la comparecencia de los distintos colectivos que quieren manifestarse. Sin cambios y con miedos no se resuelven los problemas del Mar Menor", ha finalizado.

Por su parte, la portavoz de Podemos, María Marín, ha coincidido en la necesidad de que el decreto ley se tramite como proyecto de ley para que se pueda citar a expertos, para que también se constituyan ponencias de trabajo y se incluyan enmiendas, "el decreto ley es insuficiente y si se quiere conseguir la regeneración del Mar Menor, se necesita consenso", ha dicho criticando al Gobierno por no contar con su grupo parlamentario para elaborar el decreto.