La Asamblea creará una comisión que investigue el proceso de vacunación

La Diputación Permanente de la Asamblea Regional ha admitido las propuestas de PSOE y Cs para que se constituya una comisión que investigue el proceso de vacunación en la Región.

El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, cree que es más sensato constituir una comisión de investigación en lugar de pedir el listado de vacunados porque "la ley de protección de datos va a impedir que salgan esos nombres a la luz", por lo que considera que en la comisión de investigación se podría indagar lo sucedido. La propuesta de la formación naranja contempla que los trabajos de la comisión se desarrollen a lo largo de un año.

El socialista Alfonso Martínez ha explicado que ellos han pedido una relación íntegra de todas las personas que se han vacunado. "Queremos conocer todas las personas que se han vacunado y esperamos que el Gobierno facilite esa información cuanto antes", ha dicho aunque considera que "lo sensato" hubiera sido que "ante la petición social, hubiera puesto de motu propio a disposición de la Asamblea esa relación". Además, ellos solicitan que la creación de la comisión se vote en Pleno y que sus trabajos se prolonguen durante tres meses.

Por su parte, Podemos ha criticado a Ciudadanos al considerarlo "cómplice" del Gobierno regional en el proceso para conocer el listado de vacunados. "Tendrán que explicar si no sabían lo que estaba sucediendo", ha dicho María Marín.

Desde Vox, Juan José Liarte, ha dicho que ellos apoyarán crear una comisión de investigación que evalúe la gestión de la pandemia. "Es una pérdida de tiempo terrible", ha dicho añadiendo que para él "lo más urgente es saber si contamos con los medios necesarios para atender la pandemia".

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha dicho que ellos no tienen nada que esconder y aceptarán la creación de dicha comisión. "No hay nada que esconder, los altos cargos del PP ya han puesto encima de la mesa sus condiciones y ya se ha demostrado que no hay nadie vacunado. Vamos a apoyar cualquier comisión que se destine a aclarar este asunto", ha asegurado.