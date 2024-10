Un arroz que invita a visitar Cartagena y conocer su origen marinero "El caldero"

Si la gastronomía es un motivo para viajar, Cartagena es un sitio ideal. Del crespillo a la marinera cartagenera, con una tapa de michirones o un café asiático son algunos de los reclamos de esta ciudad mediterránea trimilenaria.

Muchos sabores por probar, pero uno que identifica maravillosamente la esencia de una ciudad marinera. En el día mundial del arroz es importante conocer que de entre las mil formas de prepararlo y degustarlo existe el caldero cartagenero.

Plato querido por los cartageneros y por todos quienes acuden a la costa o al centro de la ciudad. Lo sabe bien Juan Antonio Nieto que ha sido el propietario del Barrio de San Roque durante décadas en las que ha cocinado y servido muchas raciones de este plato de origen humilde, pero es que es un producto gourmet.

"Han sido muchos calderos durante todo este tiempo y últimamente mucho más. Desde hace tres años para acá se ha triplicado incluso la petición de calderos por parte sobre todo de las visitas que tenemos a la ciudad".

el origen

Era en su origen una comida de marineros. "Sí, por supuesto, es una comida totalmente marinera. Es una forma de alimentarse que ellos tenían, depende de qué zona. Hay que diferenciar que hay dos tipos de calderos, o más, pero bueno, el más famoso es el caldero más menor, que era con la forma que cocinaban y preparaban en la playa", explica Nieto.

Seguía contando las opciones que ofrece. "Luego está el del mar mayor de los barcos cuando salen durante todo el día a la bajura. Son un poquito diferentes, pero ya eso vaya en gusto de cada uno. La base es la misma, siempre la primera sacada de la red. Con esos pescados suelen hacer el caldo".

Experto en el tema, le preguntamos cuál es la clave de un buen caldero. "Bueno, la clave es un buen caldo hecho con pescado, con buen pescado. Se utiliza más morralla que en el de Santa Lucía, el caldero Santa Lucía. Se usan según el tipo; mujol, rape, o pescados de más profundidad... La base es un buen caldo de mezcla y un buen arroz, por supuesto o bomba de Calasparra".

No requiere demasiados ingredientes, peor sí hay que estar atentos a los trucos. "Un buen caldero, como hemos dicho tiene pescado de morralla o pescado que mezcles un poquito con pescados más nobles. Eso es fundamental. Y luego también necesitaríamos ñora, ñora seca, tan típica de nuestra tierra. Ajo, tomate y un buen arroz de Calasparra, eso por supuesto".

Santiago Velasco Despedida de José Antonio de su Barrio de San Roque

La cantidad marca la diferencia entre los distintos tipos de caldero. "La diferencia entre el del mar menor y el de Santa Lucía es un poquito diferente. Mientras el caldero del mar mayor llevaría dos ñoras por persona y un ajo o dos, el de Santa Lucía lleva una ñora por persona. Es menos potente de ñora". Se puede tomar el pescado con el arroz o después de acabar con lo que sería la primera parte del plato.

El truco para lograr el color ideal también está en las ñoras. "El truquillo es la ñora, el sofrito de la ñora. Hay a gente que se le pasa y se le queda muy oscura. Hay que intentar que no se pase al hacer el sofrito para que no amargue y estropee el fumet".

con o sin alioli

Advierte que ya venden la ñora machacada, triturada y tostada en su punto exacto. "Sofreímos la ñora, cuando empieza a coger color rojo y entonces la sacamos y la escurrimos bien. Luego, una vez emplatado se puede añadir alioli o no. "Un buen caldero sin alioli no pasa nada. Si está bueno el caldero es lo importante, si el grano está en su punto y el sabor no es potente, pues a lo mejor te apetece echarle un poco de alioli, pero hay mucha gente que echa alioli para tapar el sabor del caldero".

Es cuestión de gusto y los hosteleros de Cartagena saben de sabores y de gusto. "Hay que potenciar todos nuestros productos, tanto el caldero como los diferentes arroces. El arroz a la cartagenera o el arroz de verduras frescas, platos que siempre han sido de esta tierra y que es lo que busca la gente que viene", admite un gran embajador de la cocina de Cartagena.