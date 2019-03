Arroyo: "se puede cruzar Cartagena desde la Manga a La Azohía saltando de queja en queja"

La candidata del PP a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, ha prometido para Cartagena "la segunda gran transformación" para la ciudad, del mismo modo que la que ya realizó el PP durante las dos décadas que estuvieron los 'populares' en el gobierno municipal.

Arroyo, que ha estado arropada por el presidente del PP, Pablo Casado, el secretario general del partido, Teodoro García, el presidente regional, Fernando López Miras, la exministra de Sanidad Dolors Montserrat y la vicesecretaria de de Política Social, Cuca Gamarra, entre otros, ha subrayado delante de Casado que quiere para Cartagena "lo mismo que tu representas para España, Pablo".

"Las mujeres del PP no somos una coartada para que los hombres presuman de feminismo, ni solo somos rubias con los labios pintados, entramos en las instituciones para transformar la sociedad, hemos crecido en libertad para decir lo que pensamos. Se me ha educado para luchar por aquello que creo que es justo y cambiar lo que no me gusta", ha subrayado la candidata.

Sobre los últimos años de gobierno socialista en la ciudad, ha lamentado que Cartagena "se proyectaba al mundo por su festivales, monumentos, cultura, y yo fui testigo de esa transformación, pero se frenó con un experimento destinado al fracaso".

Así, ha añadido que Cartagena se ha conocido en los últimos años en el resto del mundo "por el enfrentamiento y la parálisis". "Hemos tenido dos alcaldes y ningún modelo de ciudad", y añadía "su hoja de ruta estaba firmada en una servilleta".

Arroyo ha afirmado que "se puede cruzar Cartagena desde la Manga a La Azohía saltando de queja en queja por la suciedad y el abandono", y que esa es una razón más por la que se presenta y se rebela "contra una Cartagena empequeñecida".

"En Cartagena, como en España, solo hay dos opciones, seguir así o pensar en grande. Cartagena debe ser una gran capital del Mediterráneo", ha apuntado, con la intención de que pueda competir con los grandes puertos del Mediterráneo.

"Pienso estar al lado de todos los cartageneros para que la ciudad sea más inclusiva", momento en el que ha insistido en esa "segunda gran transformación de Cartagena", para la que contará con el apoyo de Fernando López Miras en la Región y de Pablo Casado a nivel nacional.

Los populares han celebrado un gran acto de presentación de la candidata y la Convención Nacional sobre Familia e Igualdad en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena.