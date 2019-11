Arroyo pide saber por qué el Ministerio de Justicia rehúsa el edificio del Hotel Peninsular como sede judicial

La vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha exigido este sábado una reunión urgente con el ministerio de Justicia para pedir explicaciones por rechazar este departamento estatal el hotel Peninsular para los tribunales paralizados por falta de espacio.

Arroyo ha reprochado al ministerio que anuncie ahora que "no tienen dinero para acondicionar un edificio entregado gratis por el Ayuntamiento en pleno centro de Cartagena para instalar unos juzgados que el propio ministerio considera urgentes".

"Queremos saber cuál es el coste que no quieren invertir y que nos digan cuál es la inversión que Cartagena no merece porque no entendemos la falta de sensibilidad del ministerio con una necesidad tan urgente de los cartageneros y de los abogados, jueces y fiscales de Cartagena", ha apostillado la vicealcaldesa.

Arroyo ha recordado que el Colegio de Abogados respaldó esta opción y ha dicho que para el gobierno municipal "es difícil de entender por qué el ministerio es incapaz de aceptar gratis un edificio de tres plantas en pleno casco histórico".

A su juicio, si los problemas técnicos fueran tan graves como para rechazar el ofrecimiento, la oferta se habría descartado durante la visita realizada por los funcionarios ministeriales y "no después de las elecciones".

El ayuntamiento va a exigir una reunión urgente para que se les explique "cuánto cuesta el proyecto que no quieren hacer".

"Que nos digan qué piensa hacer el ministerio con un municipio sin espacio para los juzgados que necesita y pendiente de crear la Ciudad de la Justicia", ha concluido la vicealcaldesa.