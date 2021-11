Arroyo pide ayuda a las administraciones para asumir los gastos de la retirada de biomasa del Mar Menor

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha trasladado su preocupación por la proliferación de la biomasa en las playas, que se ha convertido en un problema estructural que no pueden asumir en solitario los ayuntamientos ribereños del Mar Menor. Lo ha hecho en el marco de la reunión del Foro Interadministrativo del Mar Menor, celebrada en Cartagena, que ha presidido junto al consejero de Agua y Agricultura, Antonio Luengo, y en el que han participado los alcaldes de San Javier y San Pedro, así como el secretario general de la Delegación del Gobierno, y los Directores Generales del Agua y el Mar Menor.



En el caso de Cartagena, dice la alcaldesa, las actuales necesidades de limpieza desbordan sus capacidades, de ahí que haya pedido ayuda al resto de administraciones “para que nos ayuden a financiar estos trabajos”, según Noelia Arroyo.



“Los ayuntamientos tenemos derecho a pedir al resto de administraciones que nos ayuden a financiar estos trabajos, ya que supone un gasto añadido para las arcas municipales. Así se lo he planteado a los representantes de las administraciones regional y nacional aquí presentes, y se lo voy a trasladar esta tarde al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con el que nos vamos a reunir los alcaldes”, ha dicho Arroyo.



Para la alcaldesa, “la biomasa es el gran problema, porque representa en el agua riesgos para los bañistas, está en el origen de los fangos y no podemos dejarlas corromperse frente a la arena”, que ha recordado los múltiples recursos que viene destinando el consistorio para la limpieza y mantenimiento de las playas.



Ya en agosto, el Ayuntamiento sacó un contrato por 100.000 euros que sirvió para retirar 118 toneladas de biomasa. A esto se suma la actuación de la máquina rastrillo desde el pasado 9 de noviembre, que trabaja junto a las brigadas de la Comunidad y el personal contratado por el SEF durante seis meses. Además, ha recordado Arroyo, “acabamos de adjudicar otro contrato por 200.000 euros y 7 meses de ejecución para seguir actuando en nuestras playas retirando la biomasa en descomposición, a demanda”, y se trabaja en un gran contrato de mantenimiento que incluye recogida de biomasa por hasta cuatro años.



Noelia Arroyo ha recordado además que los técnicos municipales están trabajando en el pliego administrativo que permitirá sacar a contratación el proyecto de retirada de secos y fangos de las playas de Cartagena en el Mar Menor, cuya contratación va a ser sufragada con recursos de la Comunidad Autónoma.



“El principal retraso está en que el Ministerio ha cambiado las reglas de juego a mitad del partido, ya que en 2019 reconocía suyas las competencias de retirada de fangos y secos, y dos años y medio después retiró esas competencias de la Ley de Protección del Borde Litoral, y nos toca hacerlo a nosotros con la ayuda de la Comunidad”.



Por su parte, el consejero de Agua y Agricultura, Antonio Luengo, ha reivindicado la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras como hoja de ruta para la recuperación del Mar Menor, y ha ofrecido este documento aprobado y consensuado por todas las partes implicadas “para agilizar los proyectos y medidas anunciadas recientemente”.



Luengo ha dado por superados los problemas de anoxia que registró el Mar Menor en el mes de agosto, “aunque la amenaza sigue presente mientras el Gobierno de España no ponga fin a la continua entrada de agua y nutrientes por la rambla