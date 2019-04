Arroyo ofrecerá el hotel Peninsular como solución temporal para los juzgados negados por falta de espacio

La candidata popular a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, ofrecerá al ministerio de Justicia el edificio del Hotel Peninsular en la calle Cuatro Santos como sede provisional para los juzgados de Lo Civil y Lo Mercantil "que han sido negados a Cartagena porque el gobierno de Castejón no ofreció espacios para ubicarlo". Esta decisión se concretará en cuanto el Partido Popular gobierne en el municipio, según ha dicho la candidata.

"Los colectivos jurídicos de Cartagena reclaman dos juzgados que son imprescindibles para la Justicia en Cartagena, pero los hemos perdido porque el Gobierno ha sido incapaz de ofrecer una solución. De los cuatro Juzgados que se han pedido para la Región, el Ministerio solo ha rechazado dos y han sido, precisamente, los de Cartagena, porque aquí tenemos un gobierno que es experto en perder fondos, en perder inversiones y en perder ocasiones. Cuando no se sabe gestionar pasan estas cosas".

Arroyo ha recordado que el gobierno de López "se gastó medio millón de euros del dinero de los cartageneros en comprar un hotel cerrado y sin uso en la actualidad".

El edificio situado en la calle de Cuatro Santos, tiene 1.400 metros cuadrados repartidos en dos bloques de cuatro y cinco pisos.

La candidata ha remarcado que esa colaboración con el Ministerio no significa que cuando gobierne asumiré sin más la cesión que Castejón ha hecho prometiendo pagar seis millones de los cartageneros por un solar que ya es del Estado. "Parece que tiene poco sentido que Cartagena pague seis millones al ministerio de Defensa por un solar destinado al ministerio de Justicia. Es necesario negociar esa operación defendiendo los intereses de Cartagena y hablar de todo, incluido el destino del actual Palacio de Justicia", ha manifestado.