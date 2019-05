Arroyo lamenta el suspenso del ayuntamiento en el observatortio de servicios públicos

Noelia Arroyo, candidata popular a la alcaldía de Cartagena, ha dicho esta mañana que el suspenso a los servicios municipales, que ha dado a conocer la encuesta nacional del observatorio de servicios urbanos, demuestra que la ciudad no está mejor que hace cuatro años y que es necesaria una mejor planificación y gestión por parte del ayuntamiento.

Para la candidata "el deterioro de los servicios municipales es una realidad que perciben los ciudadanos y que sale reflejada en cada estudio"

En una visita al CEEIC ha señalado que “Cartagena no está mejor que hace cuatro años. Falta planificación y gestión y el ayuntamiento tiene que ser el organismo útil porque los ciudadanos pagan sus impuestos para tener mejores servicios públicos y eso no está funcionando”.

También se ha referido esta mañana al tema el portavoz de Ciudadanos y candidato a la alcaldía en el ayuntamiento de Cartagena, Manuel Padín, que ha acusado a PSOE y MC, que han gobernado durante esta legislatura, de "destrozar los principales servicios públicos de la ciudad".

REUNIÓN EN EL CEEIC

La candidata popular a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, en su visita al CEEIC ha prometido la creación de una unidad de captación de fondos europeos destinada a financiar proyectos municipales y de instituciones de la ciudad.

Se trata, ha dicho, de aprovechar las oportunidades que ofrece Europa en materia de financiación y evitar que se puedan perder fondos, como ha sucedido en otras ocasiones.

La candidata pretender que esa unidad trabaje en red con las oficinas y los técnicos que ya trabajan para Cartagena y sumar esfuerzo para no desaprovechar oportunidades. "La nueva unidad debe unir esfuerzos y aprovechar las buenas prácticas de unidades especializadas que funcionan muy bien como la que existe en CEICC, la de la Universidad Politécnica de Cartagena y las de los centros tecnológicos".