Arroyo lamenta el silencio de Adif y del Ministerio sobre los proyectos para la llegada del AVE a Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena solicitará al Ministerio de Transportes que convoque este mes una reunión del consejo de administración Cartagena Alta Velocidad, con el fin de "desbloquear la situación del AVE en el municipio lo antes posible", según han informado fuentes del Consistorio en un comunicado.

Así lo ha confirmado este martes la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras mantener un encuentro con representantes de la Plataforma Tren Cartagena junto al consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga.

La reunión se ha producido después de que Arroyo, en nombre de la Corporación, se reuniera con vecinos de Alumbres el pasado agosto para mostrar su "compromiso" con el proyecto de construcción de la variante ferroviaria que impida el paso de los trenes de mercancías por esta diputación.

La alcaldesa ha recordado que "la postura del equipo de Gobierno sigue siendo que el AVE llegue cuanto antes a Cartagena y que, por su puesto, no nos quedemos fuera de los fondos europeos".

"Es incompresible que sigamos acumulando retrasos y que continúen sin convocarnos en una reunión del consejo de Administración Cartagena Alta Velocidad para concretar de una vez por todas cómo va a llevar el AVE a Cartagena, cuándo y con qué presupuesto", ha subrayado la alcaldesa.

En esta línea, la primera edil ha subrayado que el consejo de administración "tendría que convocarse durante este mes de septiembre", y ha insistido en que, según se comprometió el Ministerio, el estudio informativo del nuevo acceso ferroviario de mercancías a la ZAL y Escombreras "debía haberse materializado en 2020".

Por su parte, Díez de Revenga ha subrayado que tanto el Ayuntamiento, como la Comunidad Autónoma, "no tenemos información oficial desde febrero de 2019 sobre la llegada de la Alta Velocidad a Cartagena". De esta manera, el máximo responsable de la Consejería de Fomento ha señalado que desde el Ejecutivo autonómico "tenemos claro que las mercancías deben discurrir fuera de cualquier casco urbano, así como una modernización de las vías en ancho internacional electrificado".

Además, el representante de la plataforma, Pedro Gálvez, ha dicho que "no entendemos un ferrocarril sin esa nueva plataforma, siendo el de Cartagena el cuarto puerto en materia de mercancías a nivel nacional". "No vamos a dejar que septiembre transcurra sin tener noticias" por parte del ministerio, ha añadido Gálvez, quien ha confirmado que plantean realizar algún tipo de movilización si no se convoca la reunión del consejo de administración.

Por su parte, la alcaldesa ha confirmado que este mismo martes ha enviado una carta al Ministerio de Transportes exigiendo "que se financie con fondos europeos la variante de Alumbres". Este documento ha sido firmado por la primera edil, así como por el consejero y miembros de la plataforma.

Arroyo ha recordado que desde el año 2019, el Ayuntamiento ha exigido "de manera reiterada" que se aborde la variante de Alumbres, a través de una declaración institucional y una moción aprobada en Pleno. Esta medida aportaría, según ha comentado, una mayor seguridad a sus vecinos, distanciando de las viviendas el paso de mercancías.

Asimismo, ha insistido en que el Ayuntamiento ya solicitó al Ministerio un "plan de movilidad propio para Cartagena, adaptado a nuestras circunstancias, mejorando la red de cercanías y concretando el proyecto de Alta Velocidad".