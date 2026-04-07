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Arroyo destaca la gestión del PP en Cartagena durante la tradicional mona de Pascua con afiliados y simpatizantes

La alcaldesa destaca la fortaleza del partido, el éxito de la Semana Santa y los buenos datos de empleo del último mes en la ciudad portuaria

Acto de monas de pascua
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Tradicional acto mona de Pascua

Santiago Velasco

Cartagena - Publicado el

1 min lectura0:34 min escucha

La presidenta del PP de Cartagena y alcaldesa, Noelia Arroyo, ha participado en la tradicional mona de Pascua junto a afiliados y simpatizantes. Este encuentro es una de las costumbres más arraigadas en la tradición cartagenera y ha servido para manifestar la fortaleza y unidad del partido.

Balance de la gestión popular

Durante el acto, Arroyo ha puesto en relieve el éxito de la Semana Santa, que ha situado a la ciudad como referente cultural, turístico y religioso. La alcaldesa ha señalado que es "el resultado del esfuerzo conjunto de cofradías, procesionistas, autoridades eclesiásticas, hosteleros, comerciantes y, por supuesto, del trabajo riguroso del gobierno municipal del PP", que ha apostado por una "organización impecable, dispositivos de seguridad y limpieza, y una promoción sin precedentes".

La presidenta de los populares también ha hecho hincapié en la gestión económica, recordando los buenos datos de paro de marzo. El descenso ha sido del 1,84%, lo que supone 229 parados menos y la mejor caída mensual de los últimos dos años. "Volvemos estar por encima de la media regional y nacional, creando más oportunidades", ha remarcado Arroyo.

Compromiso de futuro

Finalmente, Arroyo ha subrayado el trabajo continuo del ejecutivo: "En el Gobierno seguimos trabajando sin descanso para que Cartagena avance. También lo hacemos desde los barrios y diputaciones, desde las Juntas Municipales". Ha añadido que "la unidad del PP y nuestras políticas útiles son la garantía de estabilidad y progreso que requiere un municipio como el nuestro".

De esta forma, la merienda de la mona de Pascua se consolida como un símbolo de convivencia y compromiso, donde el Partido Popular reafirma su voluntad de seguir liderando el futuro de Cartagena.

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