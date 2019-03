Arroyo denuncia que el Ayuntamiento no está limpiando los residuos secos de las playas del Mar Menor

La candidata 'popular' a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, ha lamentado que el Ayuntamiento esté incumpliendo su compromiso en el programa de recuperación del Mar Menor y que no haya retirado los residuos secos de las playas que estaba obligado a limpiar antes de que finalizara marzo y que la subida del agua los devuelva al mar.

"Hace meses que sabemos lo que hay que hacer. Los científicos hicieron una lista de trabajos y un calendario para hacerlos. Dijeron que los residuos secos de la playa hay que retirarlos en los meses de febrero y marzo. Si no se hace a tiempo todos los residuos que el mar ha sacado a la orilla durante el invierno volverán dentro y daremos un paso atrás en la recuperación del Mar Menor", ha indicado.

La candidata recuerda que "ante los problemas del Mar Menor hay quien se empeña más en buscar culpables que en aplicar soluciones. Todos tenemos responsabilidades, pero las soluciones ya están sobre la mesa, se han puesto en una lista y tienen un calendario que debe cumplirse tal y como se planificó. Costas debe retirar los fangos y es el Ayuntamiento el que debe limpiar todos los residuos secos de la playa y es importante que lo hagan con urgencia. Resulta inexplicable que no cumpla con sus deberes en una materia tan importante cuando sabe desde el mes de septiembre que tiene que hacerlo".

Arroyo ha recorrido las playas Los Urrutias, Estrella de Mar, Punta Brava y El Carmolí, junto a sus vecinos, y se ha entrevistado con el biólogo Ángel Pérez Ruzafa para recibir información actualizada sobre el estado del Mar Menor.

La candidata ha recogido las demandas de los representantes vecinales y ha escuchado su preocupación sobre la calidad que presentarán las aguas y la playa cuando llegue el verano. Como en todas las zonas de costa, los vecinos se han quejado de la falta de seguridad y del retroceso en mantenimiento y limpieza que ha provocado la disolución del Instituto de Servicios del Litoral.