Arroyo denuncia la "maniobra vergonzante" del Gobierno para frenar la Ciudad de la Justicia

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha acusado al Gobierno de España de una "nueva maniobra de dilación" para bloquear el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia. Arroyo ha lamentado que el Ejecutivo ponga "trabas y excusas", como la exigencia de un nuevo informe que acredite que los terrenos cedidos no están contaminados, para retrasar el proyecto.

Tres informes que lo desmienten

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento de Cartagena ha enviado "hasta en dos ocasiones" toda la documentación que demuestra que "no hay suelo contaminado". Según Arroyo, solo existen escombros en una superficie de 10 metros cuadrados sobre los 35.000 metros cuadrados de la parcela, los cuales "se tendrían que retirar, pero no hay ningún tipo de contaminación".

Existen tres informes que, según la alcaldesa, acreditan la ausencia de contaminación. El primero es un informe de "hace 30 años" de una empresa estatal. El segundo, del año 2022, fue realizado por técnicos de medio ambiente del propio ayuntamiento. El tercero, más reciente, proviene de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y fue elaborado por el catedrático Ángel Faz.

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Acusaciones de bloqueo político

Para Noelia Arroyo, todo parece indicar que se trata de una "maniobra ya demasiado vergonzante" que responde a una "estrategia política". La alcaldesa del Partido Popular sospecha que el objetivo es bloquear el proyecto: "Como es un proyecto que quiere impulsar la alcaldesa de Cartagena, y es una alcaldesa del Partido Popular, vamos a bloquearlo".

Arroyo ha querido dejar claro que la competencia de construir no es del Ayuntamiento, pero su labor es "facilitar todo lo que esté en nuestra mano para que se lleven a cabo los proyectos que son imprescindibles para el municipio". La regidora ha calificado la situación como una "nueva excusa" del Gobierno para dilatar el proyecto.

El consistorio ha vuelto a enviar toda la documentación hace una semana, después de que el ministerio la solicitara de nuevo por la denuncia de una asociación de vecinos. "Claramente están utilizando este tipo de sospechas, sembrando este tipo de dudas para parar el proyecto, y no lo vamos a permitir", ha sentenciado Arroyo, quien además ha adelantado que valorarán si "hay algún tipo de responsabilidad detrás", en el intento de frenar una infraestructura tan necesaria.