Arroyo carga contra Renfe por el servicio que presta en la línea

El Gobierno municipal de Cartagena ha exigido a Renfe soluciones inmediatas para evitar nuevas interrupciones en la linea entre Murcia y Cartagena después de que haya trascendido que parte de la maquinaria ha sido sustituida por autobuses porque los trenes se habían destinado a la linea con Lorca.

La vicealcaldesa, Noelia Arroyo, entiende que “se están sacrificando servicios a Cartagena por falta de planificación, por imprevisión o por pura dejadez. Nuestra linea ya fue la más perjudicada por los efectos de la DANA. Estuvimos aislados por ferrocarril durante todo un mes. Fuimos comprensivos porque se puede entender que un servicio esencial se suspenda por fuerza mayor, pero no podemos entender que la conexión ferroviaria se vuelva a cortar una vez más porque falten recambios o falte personal”.

Arroyo ha añadido que “nos preocupan las informaciones que hablan de que se están usando algunos trenes para sacarles piezas de recambio. No parece serio y Renfe tiene que tomarse en serio su obligaciones con Cartagena. No tiene justificación lo que ha ocurrido y no debe volver a ocurrir”.