Arroyo afirma que telefoneó a Vélez para valorar una Junta de Seguridad pero no le ha devuelto la llamada

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha recordado que este lunes por la mañana se puso en contacto con la Delegación del Gobierno con la intención de mantener una conversación telefónica con el delegado, José Vélez, y valorar la posibilidad de celebrar una Junta de Seguridad a raíz de los últimos incidentes en el municipio.

"Porque tenemos que repasar los dispositivos que se han activado y si son suficientes o no, y ponernos a su disposición", según Arroyo. En cambio, ha lamentado que Vélez no le ha "devuelto la llamada". Con lo cual, espera que se pueda "resolver el tema" y que los partidos no utilicen estos incidentes como "estrategia electoralista y partidista".

Al ser preguntada por la investigación policial, ha señalado que continúa abierta porque se sigue la pista de otros jóvenes que "pudieran estar vinculados con el incidente". Aunque ha confirmado que no hay más detenidos, ha señalado que se siguen estudiando las imágenes para "hacer un seguimiento a esos menores".

Respecto al número de efectivos de Policía Local, ha dicho que no ha oído al PSOE "criticar que tampoco haya muchos agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Yo entiendo que todos estamos pasando por una situación en verano en el que hay un incremento de población y muchos frentes que cubrir", ha explicado.

Ha reconocido que "es difícil la planificación con las vacaciones y con la situación" en ambos cuerpos, tanto en la Policía Nacional como en la Local. "Yo creo que, desde el Equipo de Gobierno, estamos centrando nuestros esfuerzos para que se refuerce la Policía Nacional y el número de efectivos que tienen que intervenir para cumplir el orden público".

Respecto a la celebración de botellones y la posibilidad de restringir la venta de alcohol a menores, Arroyo ha recordado que la venta de alcohol a menores "está prohibida". "Todo el refuerzo que sea necesario para hacer cumplir la ley es nuestra obligación y así lo haremos", ha garantizado.