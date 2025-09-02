Arde Bogotá anuncia su esperado World Tour

Arde Bogotá anuncia su primer World Tour, la gira más ambiciosa de su historia, con la que cambiarán las carreteras por aviones para llevar su música a nuevas ciudades y a miles de seguidores en todo el mundo.

Este primer tramo del viaje los llevará a recorrer América y Europa: 9 países, 13 ciudades, un recorrido que marcará un antes y un después en su meteórica trayectoria.

Las primeras ciudades confirmadas en este recorrido son: Ciudad de México, Miami, Chicago, Nueva York, Medellín, Bogotá, Lisboa, Oporto, Londres, París, Bruselas, Berlín y Milán.

AFOROS LIMITADOS

En esta gira, Arde Bogotá apuesta por la intensidad de las salas, espacios donde la cercanía con el público se convierte en pura energía y la conexión es absoluta. Un regreso a los escenarios que los vieron crecer, ahora desde una dimensión global.

Debido a la alta demanda prevista y a la limitación de aforo, se abre una preinscripción para acceso prioritario a la venta de entradas hoy martes 2 de septiembre.

Las entradas generales estarán disponibles a partir del 8 de septiembre en la web oficial de la banda ( www.ardebogota.com ) y en puntos de venta autorizados.

Con este anuncio, la banda de Cartagena consolida su salto internacional. En apenas unos años han pasado de los pequeños escenarios a llenar estadios y arenas, encendiendo a un público que no deja de crecer. Una transformación que refleja la esencia de Arde Bogotá: trabajo, pasión, energía y una conexión única con sus seguidores.