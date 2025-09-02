COPE
Cartagena

Arde Bogotá anuncia su esperado World Tour

La banda cartagenera cambia las carreteras por los aviones para el inicio de su World Tour que arranca en América y Europa

Ayto Cartagena

Santiago Velasco

Cartagena - Publicado el

1 min lectura

Arde Bogotá anuncia su primer World Tour, la gira más ambiciosa de su historia, con la que cambiarán las carreteras por aviones para llevar su música a nuevas ciudades y a miles de seguidores en todo el mundo.

Este primer tramo del viaje los llevará a recorrer América y Europa: 9 países, 13 ciudades, un recorrido que marcará un antes y un después en su meteórica trayectoria.

Las primeras ciudades confirmadas en este recorrido son: Ciudad de México, Miami, Chicago, Nueva York, Medellín, Bogotá, Lisboa, Oporto, Londres, París, Bruselas, Berlín y Milán. 

AFOROS LIMITADOS

En esta gira, Arde Bogotá apuesta por la intensidad de las salas, espacios donde la cercanía con el público se convierte en pura energía y la conexión es absoluta. Un regreso a los escenarios que los vieron crecer, ahora desde una dimensión global.

Debido a la alta demanda prevista y a la limitación de aforo, se abre una preinscripción para acceso prioritario a la venta de entradas hoy martes 2 de septiembre.

Las entradas generales estarán disponibles a partir del 8 de septiembre en la web oficial de la banda (www.ardebogota.com) y en puntos de venta autorizados.

Con este anuncio, la banda de Cartagena consolida su salto internacional. En apenas unos años han pasado de los pequeños escenarios a llenar estadios y arenas, encendiendo a un público que no deja de crecer. Una transformación que refleja la esencia de Arde Bogotá: trabajo, pasión, energía y una conexión única con sus seguidores.

