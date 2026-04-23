Antonio Parra revive en su último libro los 12 crímenes más siniestros de la historia de Cartagena

El escritor cartagenero Antonio Parra ha aceptado el reto de sumergirse en la crónica negra de la ciudad para dar forma a su nuevo libro: Cartagena Sangrienta. Se trata de un volumen que recopila y narra 12 crímenes que, por diversas razones, se han convertido en los más famosos de la historia local.

El propio autor lo define como una mezcla de lo periodístico y lo literario, un formato dual para acercar al lector a los acontecimientos tal y como sucedieron y, a la vez, ofrecer una visión literaria de los mismos.

Un libro de crímenes reales con un enfoque diferente

Para acometer el proyecto, Parra ha realizado una cuidada selección de casos ocurridos en los últimos 150 años. Según explica, ha intentado elegir "los que han dejado más huella, o bien por ser más conocidos en el acervo cultural, o bien por la brutalidad".

El autor también admite que ha incluido algunos sucesos que, sin ser tan conocidos, tenían "circunstancias peculiares que los hacían más 'atractivos' literariamente hablando".

Cada uno de los 12 crímenes se presenta con una crónica periodística para que el lector comprenda los hechos y, a continuación, un relato literario que versiona la historia. En esta parte de ficción, Parra ha decidido adoptar la perspectiva de diferentes figuras. "He tomado el punto de vista de algún asesino, de algún participante, de algún testigo, pero de las víctimas no, porque me parecía respetuoso no no entrar en ese en ese terreno", aclara el escritor.

COPE Cartel del evento

He tomado el punto de vista de algún asesino, pero de las víctimas no, porque me parecía respetuoso" Antonio Parra Escritor

Casos que resonarán en la memoria colectiva

Entre los casos que los lectores encontrarán en Cartagena Sangrienta hay algunos muy conocidos por la opinión pública. Parra menciona el caso de "el Chipé", que tuvo lugar en 1936, el "asesinato del prestamista de Molinete", los dos crímenes de "los hachazos de La Aljorra" en 1948 y 1949, o el tristemente célebre "crimen de Calacortina", cuya fama trascendió las fronteras locales.

Son relatos que yo creo que al cartagenero que ha seguido más o menos en la actualidad le sonarán, y si no, pues ahí estamos para para contarles exactamente qué es lo que pasó", afirma Parra.

El libro se enmarca en la creciente popularidad del género true crime, que analiza crímenes reales. Parra señala que existe "un punto morboso en el ser humano", pero que la literatura permite explorarlo de forma segura. "Cuando tú puedes acceder al mal y al morbo desde el sillón de casa y sin que corra peligro tu integridad física ni moral, pues todo es mucho mejor", reflexiona.

El objetivo, concluye, es ofrecer un repaso por la historia reciente de la ciudad "teñido con un barniz literario, que es lo que intentamos que haga que este libro sea algo diferente".

COPE Antonio Parra con su libro

Puedes acceder al mal y al morbo desde el sillón de casa sin que corra peligro tu integridad" Antonio Parra Escritor

Presentación y agenda literaria

La presentación oficial de Cartagena Sangrienta tendrá lugar mañana a las seis de la tarde en el Museo del Teatro Romano de Cartagena. A partir de ese momento, el libro estará disponible en las principales librerías de la ciudad, como Casa del Libro, El Corte Inglés o Santos Ochoa.

.El lanzamiento coincide con la celebración del Día del Libro, una fecha especialmente señalada para el autor, que también participa en la apertura de la decimocuarta edición del encuentro literario de autores en Cartagena, un evento que busca vestir la ciudad de literatura cada mes de abril.