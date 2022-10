Andrea Motis, Ron Carter, Chucho Valdés, Al Di Meola y Kenny Garrett. en el Cartagena Jazz Festival

Grandes leyendas de la música para la 41 edición del Cartagena Jazz Festival. Entre el 2 y el 19 de noviembre por la ciudad portuaria pasarán entre otros Andrea Motis, Ron Carter, Chucho Valdés, Al Di Meola, Kenny Garret y Seun Kuty. Presentes estarán también los pianistas Iván 'Melón' Lewis, Chico Pérez y Moisés P. Sánchez. Especial atención a Lady Blackbird que actuará por primera vez en nuestro país en Cartagena, tras ser la gran revelación del jazz del año. Toda la programación y venta de entradas y abonos en jazzcartagena.es



Además el festival vuelve una edición más a dar voz a los músicos de jazz de Cartagena, contando con en su programación con dos habituales del festival Pedro Núñez y Hermes Alcaraz, a los que se suma esta edición Elena Sáez con el cuarteto 'Las causas'. El Cartagena Jazz Festival estará además de nuevo en la calle, no lo hacía desde la edición 2019, con Steam Brass Band, A ritmo de swing, y la Big Band del Conservatorio de Cartagena.



"Volvemos a celebrar uno de los festivales con más solera de España. Este año cumplimos 41 años. Una nueva edición cargada de grandes figuras de jazz y también, porque no decirlo, de grandes promesas. Este festival siempre ha sido una conjunción perfecta entre músicos consagrados y emergentes, y así continuamos" ha señalado el concejal del área de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez Noguera.



La inauguración oficial del festival la realizará Andrea Motis -jueves, 3 de noviembre-. La cantante y saxofonista catalana estará presentado su nuevo disco 'Loopholes'; un disco donde se aventura en los dominios del funk, neo-soul y el hip-hop. Motis será la encargada de inaugurar el festival, tras tener que suspender el concierto que el año pasado iba a dar en Cartagena por una bronquitis.



Un día después -viernes, 4 de noviembre- por primera vez en España, estará Lady Blackbird. La llaman la nueva dama del jazz. En 2021 lanzó su primer disco 'Black Acid Soul' donde aborda cada composición con una sensibilidad y maestría dignas de las más grandes voces del jazz. Recibe el apodo de la "Grace Jones del jazz" por parte de Gilles Peterson. Este verano estuvo en el prestigioso Festival de Jazz de Montreaux y se estrena en España actuando en Cartagena.



La primera semana del festival de jazz se completará con las actuaciones del hijo y gran heredero de Fela Kuty, Seun Kuty que acompañado de la mítica banda de su progenitor Egyt 80 estará presentando su quinto disco en el mercado.



La segunda semana del Cartagena estará protagonizado por tres grandes leyendas del jazz. Ron Carter -viernes, 11 de noviembre- se está despidiendo de los escenarios internacionales. El mítico contrabajista norteamericano, uno de los más prolíficos de la historia del jazz, estará en Cartagena en formación de cuarteto con ‘Ron Carter Foursight’.



Un día después -sábado, 12 de noviembre- será el turno para otro de los grandes del jazz, Chucho Valdés, que también en formación de cuarteto demostrará porqué es la figura más influyente del jazz afrocubano moderno. El saxofonista Kenny Garret -domingo, 13 de noviembre- pondrá fin a este segundo fin de semana presentar ‘Sounds from the Ancestors’, el disco que hace número 20 de su carrera, y con el que quiere recordar la música de su infancia en Detroit y todo ese universo sonoro que le ha rodeado desde entonces.



El tercer y último fin de semana del festival estará protagonizado por el pianista español Moisés P. Sánchez -viernes, 18 de noviembre- reconocido como uno de los principales valores de la escena musical española y europea, que estará recreando las quince Invenciones para teclado de J.S. Bach. Un día después, Al Di Meola -sábado, 19 de noviembre- será el encargado de clausurar un festival en el que ha actuado en numerosas ocasiones. Esta vez presentado su último disco, un homenaje a The Beatles.



"Para los 8 conciertos que se celebran en el Nuevo Teatro Circo sacamos un abono de 60 €. Las entradas sueltas en este espacio costarán entre 15 y 20 €. Hemos bajado los precios esta edición, aunque los costes de organizar el festival sean un poco más elevados, para que el precio no sea un impedimento para aquellas personas que aún pasándolo mal económicamente, en estos días de incertidumbre, puedan disfrutar del festival" ha añadido Martínez Noguera.



Además de los conciertos celebrados en el Nuevo Teatro Circo, el Cartagena Jazz Festival tendrá como sede la Terraza de la Muralla de El Batel. Los tres primeros domingos de noviembre, a las 12:30 horas, en un espacio patrocinado por Estrella de Levante.Allí se podrá disfrutar de dos de los pianistas del momento. Y es que por la terraza del auditorio cartagenero estarán el ganador del Latin Grammy a Mejor Álbum de Jazz Latino, Iván 'Melón' Lewis -domingo, 6 de noviembre- y la gran revelación del jazz flamenco Chico Pérez -domingo, 13 de noviembre-. La banda instrumental Los Mambo Jambo serán los encargados de cerrar este espacio -domingo, 20 de noviembre-. Las entradas para estos conciertos cuestan 10 €.



"Como en ediciones anteriores otro de los espacios que contará el festival será la cafetería Mr. Witt. Sumar las salas de concierto que hay en la ciudad con el festival es uno de los objetivos del Cartagena Jazz Festival y este espacio se ha convertido ya en sede de los músicos de jazz de Cartagena. Por aquí van a pasar dos músicos que ya son habituales de nuestro festival Hermes Alcaraz -jueves, 10 de noviembre- y Pedro Nuñez -jueves, 17 de noviembre-. Además contaremos con la cartagenera Elena Saez que vendrá con la formación Cuarteto Las Causas -miércoles, 2 de noviembre" ha indicado el concejal delegado de Cultura, Carlos Piñana.



"El festival volverá esta edición a las calles de la ciudad. No lo hacía desde 2019. En 2020, se suspendió por covid y el año pasado hubo medidas restrictivas que nos impidieron celebrar el festival en la ciudad. Este año, los tres primeros sábados de noviembre, en la plaza del Icue tendremos las actuaciones de Steam Brass Band, A ritmo de swing, y la Big Band del Conservatorio de Cartagena" añadió Piñana.



Las entradas, y el abono para todos los conciertos del Nuevo Teatro Circo, se pueden adquirir en la web del festival jazzcartagena.comLa venta presencial se hará en la taquilla de cada uno de los escenarios. No pudiéndose comprar entradas para los conciertos del Nuevo Teatro Circo en El Batel. Al revés, tampoco.



El festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, es uno de los festivales seleccionados en la marca Festivales Región de Murcia, y cuenta con el patrocinio de Estrella de Levante, el Instituto de las Industrias Culturales de la Región de Murcia, el periódico La Opinión y del INAEM. Además cuenta con la colaboración de Soltec, Iberpiano y KIA Talleres M. Gallego.