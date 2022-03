Ana Correa: "Un premio 8 de marzo es una responsabilidad"

Hace unos días Ana Correa, presidenta de COEC, recibía un premio a la mujer del 8 de marzo. Ayer despedía el convoy con ayuda para Ucrania. La responsable de los empresarios de Cartagena reconoce que el premio es para ella una gran responsabilidad. "Es una responsabilidad porque parece que te ves más obligada a seguir haciendo el trabajo que ya hacías y a trabajar todavía más por esa igualdad que todos deseamos".

Desempeña un cargo, que hace unos años era imposible pensar que estaría en manos de una mujer. "No hace falta irse treinta años atrás. Hace tres era impensable. Yo llevo dos años en la Conferederación y la decisión de presentarme surgió muy poquito tiempo antes. No pasaba por mi cabeza ser la presidenta de COEC",

Las dificultades del cargo son obvias y más en la situación actual, pero está liderando a las empresas sin ningún problema por su género. "Lo tengo muy claro. Se reían el otro día de mí porque dije que había tardado en darme cuenta que era mujer. Que sabía que soy mujer, pero lo digo por las limitaciones que parece que la sociedad quiere imponernos. Yo he practicado artes marciales desde muy pequeña y nunca he tenido un problema de discriminación en un gimnasio y sin embargo el tema me lo he encontrado en el desarrollo de la actividad profesional".

A pesar de las dificultades se han volcado en estos días con la ayuda a Ucrania. "Los empresarios somos personas y cuando vemos esas imágenes se te parte el corazón y teníamos que hacer algo. José García Aroca dijo que le pedía el corazón ir y trabajamos conjuntamente y estamos muy contentos con la respuesta de la gente".

La unión hace la fuerza y también se unen para conseguir ayudas para el sector empresarial. "La situación está muy complicada. Salíamos de la pandemia y hay que pagar los préstamos ICO, la sabida del salario mínimo, la electricidad...todo afecta. La falta de materias primas, la falta de cereal, afecta a todos los sectores. Necesitamos sí o sí esa rebaja de impuestos.