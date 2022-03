Ana Correa lamenta que sea más fácil llegar a Cartagena andando que hacerlo en tren

Es más fácil venir andando a Cartagena que utilizando otros medios de transporte. Así de contundente se ha referido la presidenta de COEC, Ana Correa, a las infraestructuras pendientes de realizar y a la llegada del AVE a Cartagena.

Correa ha dicho que la próxima semana se reunirá con representantes del Ministerio y de Adif para conocer la situación en la que se encuentra la llegada del AVE a Cartagena. "El anterior secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, me prometió que el AVE estaría en Cartagena en 2025 o 2026 y queremos saber algo porque no parán de licitarse inversiones ferroviarias en otros puntos y de aquí no sabemos nada", ha manifestado la dirigente empresarial.

Ha recordado que el hecho de contar con el cuarto puerto de España y liderar el turismo regional tiene que ser una garantía para la conexión con el Corredor Mediterráneo y la llegada del AVE, por eso espera que el Gobierno "cumpla sus promesas".

Además se ha preguntado cómo se puede llegar a Cartagena o fomentar el turismo sin contar con una conexión ferroviaria."Al final va a ser cierto eso que dicen que es más fácil llegar a Cartagena andando que de otra forma y yo no sé si me compraré unas zapatillas cómodas", ha ironizado sobre la situación de las infraestructuras ferroviarias.

La presidenta de la confederación empresarial se ha referido al déficit de infraestructuras ferroviarias que sufre Cartagena durante las Jordas Empresariales de COEC "La Comarca del Campo de Cartagena:Empresas Resilientes" que se celebran desde este martes.