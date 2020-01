Ana Belén Nicolás dimite como presidenta de Somos Región en Cartagena

Ana Belén Nicolás ha anunciado su dimisión como presidenta de Somos Cartagena y su baja como afiliada del partido regional del que también fue fundadora.

“Poner punto final no es fácil”, ha dicho Nicolás. “Desde octubre estoy valorando esta decisión y, finalmente, he decidido darme de baja como afiliada porque el proyecto regional que iniciamos, con tanta ilusión, no es el partido que contemplo desde la marcha de su presidente fundador, don Alberto Garre. A quién he tenido la oportunidad de conocer y al que agradezco la confianza que depositó en mí para iniciar, con total libertad, Somos Región en la ciudad de Cartagena y por quién me animé a participar en una política honrada, coherente y democrática para defender a la Región de Murcia dentro de los valores constitucionales y europeístas, en una España unida y en la que la ciudad de Cartagena estaría en el lugar que le corresponde.”

Tras su decisión de abandonar el partido, se abre una nueva etapa para la agrupación local. Nicolás ha afirmado “Estoy segura que habrá compañeros que quieran ir en la línea de la nueva dirección regional. Yo no la comparto, ni en los argumentos ni en las formas. En política no vale todo ni valen todos”.