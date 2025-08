El poder de la amistad: la familia que elegimos con el corazón desde niños

En un tiempo en el que las pantallas iluminan más que las miradas, hablar de amistad verdadera es casi un acto de rebeldía emocional. Pero lo cierto es que los amigos —los de verdad— no se heredan ni se compran: se eligen, se cuidan y se conservan.

Esto lo sabe bien Javier de Haro, psicólogo, educador y formador con más de 15 años de experiencia en el proyecto Te Ayuda a Educar. Esta semana ha vuelto a los micrófonos de COPE para recordarnos una verdad sencilla y poderosa: la amistad es una forma de amor que se enseña y se aprende desde la infancia.

“Un amigo no es el que te hace reír, sino el que está contigo también en los malos momentos, el que te dice la verdad aunque duela, el que no te deja de lado”, explica Javier, en una de esas frases que se quedan latiendo en el aire. 👶 La amistad comienza en la infancia

Desde que los niños tienen 3 o 4 años, ya reconocen quién es “su amigo”. A esa edad, la amistad se mide en presencia y juego compartido. Pero según Javier, a partir de los 6 y 7 años, esa relación empieza a adquirir sentido emocional: “Aunque no esté todos los días conmigo, sigue siendo mi mejor amigo”.

Y a los 8 o 9 años, el concepto se profundiza: aparece la lealtad, la empatía, la sinceridad. Es entonces cuando los niños deben aprender que los verdaderos amigos no compiten contigo, no te hacen cambiar para ser aceptado, no se aprovechan de ti.

COPE El psicólogo y educador Javier De Haro

“Hay que enseñarles que no todo compañero es un amigo. Y que no hace falta ser amigo de todos, pero sí compañero de todos. Y, a veces, basta con un simple: ‘¿Quieres jugar con nosotros?’ para hacer feliz a alguien”, apunta De Haro. 🛑 Amistades que duelen: detectar las señales

La amistad también puede confundirse, sobre todo en etapas como la adolescencia, donde el deseo de ser aceptado puede llevar a los niños a tolerar conductas dolorosas. Javier lo resume con claridad:

“Un amigo no te hace mentir, ni te obliga a burlarte de otro, ni pone en riesgo tu seguridad o la de los demás. Y eso hay que repetirlo muchas veces, sin sermonear, pero con firmeza”.

Los llamados “niños más populares” o “los que mandan en el grupo” no siempre son una buena influencia, y es ahí donde los adultos deben estar atentos, no para imponer, sino para guiar con amor y coherencia. 💬 Cuando la amistad enseña a soltar

En la vida adulta, también se aprende que la amistad es cíclica. Hay personas que fueron tus mejores amigos en un momento, pero hoy son solo conocidos, y eso también está bien.

“A veces hay que saber decir adiós para dar la bienvenida a nuevas personas. No se trata de tener muchos amigos, sino de tener buenos amigos. Aquellos que eliges y que te eligen”, reflexiona Javier. 🌱 Educar en el arte de vincularse bien

La gran tarea de padres y educadores, según De Haro, es ayudar a los niños a desarrollar vínculos sanos, sin presión, sin etiquetas, pero con conciencia. Enseñarles que la verdadera amistad es un espacio seguro donde uno puede ser, sin máscaras.

Porque un amigo no se impone: se siembra, se riega y se respeta. 📌 Claves para fomentar buenas amistades en los niños

Enséñales a diferenciar entre amigos y compañeros.

Refuerza la empatía: ponles en el lugar del otro.

Evita obligarles a ser amigos de todos, pero promueve el respeto.

Repite (sin sermonear) qué conductas no son propias de una amistad sana.

Celebra las buenas amistades y acompaña los duelos cuando se rompen.