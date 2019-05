Amenazas de muerte para obligar a los médicos a recetar el Rivotril

Los médicos de Atención Primaria se han concentrado hoy a las puertas de algunos centros de salud de Cartagena ante los últimos episodios violentos y de amenazas a facultativos exigiendo recetas del ansiolítico Rivotril. La delegada del Área II del sindicato médico de la Región de Murcia, Blanca García, ha dicho en la concentración del centro de salud de Santa Lucía que los principales problemas se producen en los consultorios periféricos y asegura que en Los Mateos se han producido tres amenazas de muerte en poco más de un mes. "En Los mateos se han dado situaciones extremas donde el facultativo se ha tenido que ir a la baja porque ya no puede soportarlo más. Han amenazado hasta con matarlo", ha explicado la delegada sindical.

Todo el problema está relacionado con la petición de recetas para poder adquirir un fármaco, ha dicho. El Rivotril, es un potente ansiolítico con el que las mafias trafican para mezclarlo con hachís en Marruecos y crear una droga llamada "karkubi".

Desde el sindicato médico entienden que las agresiones y amenazas a médicos de Atención Primaria se podrían evitar en los casos relacionados con el Rivotril si el SMS prohibiera su prescripción en centros de salud y los limitara a la atención especializada.

Blanca García dice que no es un caso puntual de Los Mateos o Santa Lucía porque también se han producido situaciones violentas en Los Barreros y otros consultorios.

La organización sindical ha exigido hoy la presencia de personal de seguridad, no solo en los centros de salud, sino también en los consultorios periféricos que lo necesiten.