La alcaldesa intentará parar la celebración del Pleno para estar en la visita de Pedro Sánchez al Anfiteatro

La agenda del presidente prevista para el jueves en la Región ha trastocado los planes municipales según ha reconocido hoy la alcaldesa socialista de Cartagena al coincidir con la celebración del penúltimo Pleno de la legislatura.

Ana Belén Castejón ha dicho que se ha enterado de la agenda del presidente en Cartagena por una carta de la Delegación del Gobierno.

Aunque ha recordado que Sánchez viene en calidad de presidente del Gobierno, se ha mostrado un tanto reticente a hablar sobre el tema en el ayuntamiento, "no vaya a ser que la Junta Electoral me denuncie, no me quiero arriesgar a hablar sobre esto en un acto en el Palacio Consistorial" ha dicho.

Castejón ha dicho que planteará a los portavoces de los grupos adelantar el receso del Pleno a la una del mediodía para poder acompañar a Sánchez en su visita al Anfiteatro y ha avanzado que incluso podría realizar un paseo por el centro de la ciudad.

La alcaldesa opina que es una buena noticia que un presidente venga a ver una de las grandes joyas patrimoniales de Cartagena "aún por explotar".