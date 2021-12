La alcaldesa de Cartagena pide al Gobierno ubicación definitiva para el centro de atención a inmigrantes

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha exigido al Gobierno de España que defina ya la ubicación definitiva del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que el Ministerio del Interior construye en la actualidad en El Espalmador con un permiso provisional.



"Los cartageneros no lo queremos ahí, en la dársena del puerto, ni que nos lo impongan", ha expresado este lunes antes de la última reunión del año del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena.



Ante el inicio de las obras de la primera fase del proyecto Espacio Algameca esta misma semana, ha instado tanto al delegado del Gobierno central en la comunidad murciana, José Vélez, como a Interior a que desbloqueen "cuanto antes" el proyecto del vial de El Espalmador.



Para hacerlo, es imprescindible que "se defina de forma clara la ubicación definitiva del CATE", porque "hay opciones viables para una ubicación definitiva que no impiden el desarrollo de un proyecto de futuro como es El Espalmador".



Ha animado a alcanzar un acuerdo que permita atender a los inmigrantes en condiciones dignas, así como a las entidades sociales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "pero que no impida desarrollar el proyecto de El Espalmador y la senda de faro a faro que queremos llevar a cabo junto a la APC".