La alcaldesa asegura que el ayuntamiento no tiene ninguna petición para la apertura de la nueva mezquita

A pesar que desde la comunidad islámica en la Región han confirmado la apertura de la nueva mezquita y los vecinos siguen con su campaña de recogida de firmas, la alcaldesa asegura que el ayuntamiento no tiene constancia de petición de licencia ni ha concedido "por ahora" ninguna autorización de obras. Castejón ha pedido a los vecinos que se informen bien antes de seguir adelante con la iniciativa,"No se pueden recoger firmas en contra de algo que no es una realidad y nosotros no tenemos la petición de licencia", ha manifestado la alcaldesa.

Sin embargo, Ihab Fahmy, coordinador de la comunidad islámica ha confirmado lo contrario y ha asegurado que estará en funcionamiento en dos o tres meses. Fahmy ha comentado que invitarán a los vecinos para que conozcan de cerca la actividad que se desarrolla en este tipo de locales de culto.

Los vecinos mantienen su postura y siguen adelante con la campaña para pedir que la nueva mezquita se instale en una zona más alejada del barrio.