El alcalde de La Unión critica el corte de la carretera que aísla Portmán durante mes y medio:"absolutamente desproporcionado"

El Ayuntamiento de La Unión ha denunciado la decisión del Gobierno de España de realizar un corte total de la carretera N-345, que une el municipio con Portmán. Según la comunicación oficial, el cierre se producirá en solo tres días y se prolongará durante un mes y medio, un plazo que el consistorio considera "absolutamente desproporcionado".

Una obra que no mejora la seguridad

Desde el consistorio se subraya que la N-345, principal vía de conexión con Portmán, presenta graves problemas de seguridad que requieren mejoras urgentes. Sin embargo, las obras anunciadas se limitarán a la renovación completa del firme y no corregirán los fallos estructurales. El cierre obligará a desviar el tráfico por la carretera de Los Belones, lo que aumentará "notablemente los tiempos de desplazamiento".

Aislamiento y falta de previsión

El alcalde de La Unión ha calificado la medida como "una decisión completamente irresponsable", criticando la falta de previsión. "¿Nadie ha pensado en una posible emergencia sanitaria, en el transporte público, en el transporte escolar o en nuestros mayores?", ha cuestionado el regidor. A su juicio, "no tiene ningún sentido someter a los vecinos a este aislamiento" por unas obras que no resolverán los problemas de fondo.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno que "reconsidere de inmediato esta actuación" y adopte soluciones alternativas para compatibilizar las obras con el tráfico. "Pedimos al Gobierno que recapacite y que ejecute estos trabajos de una forma distinta", ha añadido el alcalde. El consistorio no descarta emprender acciones institucionales para defender los intereses de los vecinos.