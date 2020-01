El alcalde de San Javier pide a CHS obras en las ramblas para evitar inundaciones

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo ha exigido este miércoles a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) una actuación "urgente" en las zonas altas de las ramblas del Campo de Cartagena para evitar nuevas inundaciones en el municipio

Luengo ha apuntado, tras presidir la reunión de análisis del temporal en el municipio, que la comunidad autónoma y el consistorio tienen en marcha varias obras y proyectos por importe de más de 5 millones de euros.

No obstante, ha advertido de que esos proyectos "no pueden absorber" el caudal de las ramblas que atraviesan el término municipal. "La rambla de Cobatillas no se puede meter en una tubería", ha puesto como ejemplo.

El alcalde de San Javier ha exigido “compromisos reales con presupuesto” para la realización de estas obras, que ya fueron incluidas en el Plan Vertido Cero a través de un estudio del propio ayuntamiento, que recoge 14 diques de contención y otras medidas complementarias que laminen las aguas y eviten su llegada caudalosa al municipio y al Mar Menor.

Entre las medidas en marcha en el municipio, el alcalde recordó las obras de canalización de aguas pluviales en el barrio de los Pescadores con una inversión cercana a los 700.000 euros.

Asimismo, ha revelado que el consistorio ha solicitado a la Dirección General del Agua una ampliación de capacidad de la conducción de la conocida como rambla de Macodesa, que pasará de un tiempo de retorno de 10 a 50 años.

Las obras de reforzamiento incluyen una modificación de la rasante que evitará la salida del caudal a la calle Jabalina como ha ocurrido en este último temporal.

Sobre los efectos del temporal, “que superó las previsiones oficiales”, Luengo ha subrayado que la máxima prioridad se centra en las labores de limpieza de barro y arrastres en calles y vías públicas.

Finalmente, ha indicado que el canal del Estacio sigue cerrado tras haber salido a flote el cable submarino por las corrientes, al igual que la carretera del antiguo aeropuerto, al tiempo que confía en que se solucione hoy el problema de abastecimiento de agua potable en La Manga.

Los cuantiosos destrozos en playas se solapan con los del último temporal de diciembre que no llegaron a ser reparadas por la Demarcación de Costas del Estado, competente en la materia, según ha explicado Luengo.