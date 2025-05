“Sin agua, el Campo de Cartagena se muere”: el grito contra el recorte del trasvase del presidente de los regantes

Murcia - Publicado el 16 may 2025, 13:30 - Actualizado 16 may 2025, 18:51

Este jueves, la Mesa del Agua del Campo de Cartagena lanzó un mensaje claro y unánime: "hay que paralizar de inmediato los nuevos recortes". Las consecuencias no son solo agrícolas, sino también económicas, sociales y territoriales. “Este recorte nos afecta a todos. No hay nadie que se libre de sus consecuencias”, advierte Manuel Martínez.

La situación, tal como la describe el dirigente de los regantes, es dramática. “La asignación de agua del trasvase para el Campo de Cartagena era de 122 hectómetros cúbicos al año. Con la reforma anterior ya se nos dejó en 61,6. Y ahora, con el nuevo recorte, solo podremos recibir 31,9. Eso es una cuarta parte de lo que necesitamos”.

Mientras tanto, los turnos de riego para esta semana superan los 2,9 millones de metros cúbicos. “Más de lo que podremos recibir para todo un mes. Esta situación es caótica”, denuncia. Admite que lo peor es que no hay plan b.

Ayuntamiento de Cartagena Imagen de los componentes de la Mesa del agua

El Gobierno plantea construir nuevas desaladoras como alternativa. Pero según Martínez, ese “plan B” ni existe ni llegará a tiempo. “Una desaladora nueva en Torrevieja de 100 hectómetros cúbicos no estará lista en menos de 5, 6 u 8 años. Ahora mismo solo se va a licitar el anteproyecto. Luego falta todo: proyecto, evaluación ambiental, licitación, adjudicación…”.

Además, insiste en que esas instalaciones no resolverán el problema estructural. “Las desaladoras están en la costa. El agua no llega a las redes de distribución de todas las comunidades de regantes. No llega a Cieza, ni a Caravaca, ni a Totana”.

El Campo de Cartagena genera más de 50.000 empleos directos a jornada completa, según datos de la propia comunidad de regantes. La reducción del caudal de agua no solo supondría una caída de la producción agrícola, sino la pérdida masiva de empleos. “¿Dónde colocamos a toda esa gente? Si esto ocurre, nuestros pueblos no serán como ahora. Existirán, pero serán diferentes”, advirtió también el alcalde de Torre Pacheco, municipio eminentemente agrícola.

Martínez va más allá: “Aquí el secano no funciona. En secano se seca todo, se secaron hasta los albardines. No podemos jugar con estas cosas. Esto hay que paralizarlo sí o sí”. “En España hay agua suficiente, lo que falta es voluntad”.

Para los regantes, no se trata de una guerra política, sino de una cuestión técnica y de supervivencia. “España vierte al mar más de 26.000 hectómetros cúbicos al año en situación de normalidad hidrológica. Y aquí solo necesitamos entre 300 y 400. Es ridículo. Este problema se puede solventar”.

El coste del agua desalada es otra barrera insalvable. “Es cinco veces más cara que la del trasvase. Si el acueducto queda solo para abastecimientos, no vamos a pagar nosotros el 80% de los costes fijos. Eso tendrá que pagarlo quien lo use”, advierte.

unidad en la lucha

La Mesa del Agua ha reunido a alcaldes, asociaciones empresariales, universidades y colectivos sociales. Todos coinciden en que no hay tiempo que perder. “Aquí no hay colores políticos. El agua en estado puro es incolora. La necesitamos todos, los de una ideología y los de otra”, reivindica Manuel Martínez.

Ya se ha elaborado un manifiesto conjunto y algunos ayuntamientos han anunciado mociones. También se barajan acciones informativas, movilizaciones y presiones institucionales.

“Esto no es una batalla de la Comunidad de Regantes ni de un ayuntamiento. Es un tema común que tenemos que abordar todos”, concluye Martínez.