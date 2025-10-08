La Aemet aumenta los avisos a naranja en Cartagena y la Región para las próximas horas: "Lluvia y tormentas"

Cartageneros y turistas disfrutan en esta jornada del sol con algunos intervalos nubosos y 25 grados de máxima, en un otoño ideal para pasear y disfrutar al aire libre, pero la Aemet advierte de que hay que tener preparado el paraguas, porque la situación cambiará pronto.

Si el inicio de la semana ha sido tranquilo climatológicamente hablando, el jueves la situación será distinta por completo en la ciudad trimilenaria y en la Región, así como en las comunidades limítrofes.

La agencia estatal de meteorología había emitido un aviso amarillo por precipitación acumulada en una hora: 15 mm en la zona del Campo de Cartagena y Mazarrón, pero durante la jornada ha pasado a ser naranja.

El aviso comienza a las 11:00 horas de la mañana del jueves, y se extiende durante las 24 horas del viernes. Están previstas lluvias de hasta 30 litros acumulados en una hora y 80 litros en 12 horas.

Como es habitual ante esta previsión meteorológica, el Ayuntamiento de Cartagena activa sus servicios municipales en fase de preemergencia y recuerda a la población los consejos habituales ante este tipo de episodios: como son revisar las bajantes de cubiertas y terrazas, mantener limpios los imbornales de sótanos y garajes, evitar aparcar en ramblas, o vadear con vehículos zonas inundadas o cauces de ramblas.

Además, se procederá de resultar necesario a balizar el perímetro de árboles de gran porte o el cierre de parques públicos.

Desde Policía Local de Cartagena también se aconseja a los conductores que extremen la precaución al volante. Con lluvia, la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce. Por eso hay que evitar las maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y llevar los neumáticos en buen estado son los mejores aliados.

Ayuntamiento de Cartagena Un día lluvioso en Cartagena

También es aconsejable evitar vías que puedan sufrir acumulaciones de agua, como el Camino del Sifón que conecta Santa Ana y El Bohío con Cartagena a través de Las Tejeras; así como los pasos de rambla.

Recuerdan del mismo modo que la DGT ofrece toda la información necesaria en tiempo real si tienen que planificar algún trayecto durante el periodo de lluvias.