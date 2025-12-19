La Aemet activa el aviso amarillo en Cartagena por olas de 4 metros y fuerte viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros para este domingo, 21 de diciembre, que afectará a todo el litoral del municipio de Cartagena. El aviso, que estará vigente desde las 12:00 del mediodía hasta las 22:00 horas, se debe a la previsión de viento del suroeste (lebeche) con rachas de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta 4 metros de altura.

Medidas de precaución y recomendaciones

Ante esta situación, el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cartagena ha comunicado que contempla la posibilidad del cierre del Parque Torres, aunque se habilitará un itinerario seguro para los visitantes del Castillo de la Concepción. También se prevé la balización de ficus monumentales para evitar incidentes, mientras que el resto de parques del municipio permanecerán abiertos al encontrarse más resguardados del litoral.

El consistorio ha emitido una serie de recomendaciones a la ciudadanía, insistiendo en la necesidad de alejarse de malecones, playas y espigones y de cualquier lugar próximo a la costa que pueda verse afectado por el rompiente de las olas. Asimismo, se aconseja evitar salir a navegar y vigilar los amarres de las embarcaciones mientras dure la alerta meteorológica.

Además, se pide no estacionar vehículos en zonas de riesgo como el Muelle de la Curra o el espigón de la bocana de Cabo de Palos. Se recomienda también retirar de las fachadas objetos como macetas, toldos o persianas que puedan ser arrastrados por el viento, así como aumentar la precaución al conducir y evitar pasar cerca de muros o bajo árboles.