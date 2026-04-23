Aemet activa la alerta amarilla en la costa de la Región de Murcia por fuerte oleaje y viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de la Región de Murcia. La medida entrará en vigor este jueves, 23 de abril, desde las 12:00 horas hasta la medianoche.

Previsión de fuertes vientos y oleaje

La alerta afecta a las comarcas del Campo de Cartagena y Mazarrón, Valle del Guadalentín y Águilas, debido a un empeoramiento de las condiciones marítimas. Según la Aemet, se esperan vientos de componente nordeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de entre 2 y 3 metros de altura.

Lluvias para el fin de semana

Además del temporal en la costa, los cambios meteorológicos traerán de nuevo precipitaciones a la Región de Murcia. Las estimaciones de la Aemet apuntan a que podría haber lluvias durante el viernes y el sábado.