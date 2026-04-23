Aemet activa la alerta amarilla en la costa de la Región de Murcia por fuerte oleaje y viento
Se esperan vientos de hasta 60 km/h y olas de 3 metros en todo el litoral, además de lluvias para el fin de semana
Cartagena - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de la Región de Murcia. La medida entrará en vigor este jueves, 23 de abril, desde las 12:00 horas hasta la medianoche.
Previsión de fuertes vientos y oleaje
La alerta afecta a las comarcas del Campo de Cartagena y Mazarrón, Valle del Guadalentín y Águilas, debido a un empeoramiento de las condiciones marítimas. Según la Aemet, se esperan vientos de componente nordeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de entre 2 y 3 metros de altura.
Lluvias para el fin de semana
Además del temporal en la costa, los cambios meteorológicos traerán de nuevo precipitaciones a la Región de Murcia. Las estimaciones de la Aemet apuntan a que podría haber lluvias durante el viernes y el sábado.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE CARTAGENA
"¿Qué pasa, que la xenofobia expresada en catalán es válida, pero si se expresa en castellano no?"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h