PP acusa al Gobierno central de rechazar 75 millones de euros para Cartagena en los PGE

El Partido Popular ha acusado a PSOE y Podemos de “decir no a 75 millones de euros para Cartagena” por rechazar las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, según ha expresado este jueves el senador “popular” Francisco Bernabé.

Esta mañana Bernabé, junto con el presidente del PP en Cartagena, Joaquín Segado, y el diputado del PP en el Congreso Juan Luis Pedreño, ha mantenido una reunión con la presidenta de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Ana Correa, para darles a conocer las enmiendas “populares” a las cuentas públicas.

Se trata, según ha explicado Bernabé, de “propuestas con un importe de 75 millones de euros, que vienen a recoger las principales reivindicaciones de toda la ciudad y su entorno: la recuperación del Mar Menor, la llegada del AVE, la regeneración de Portmán, la Ciudad de la Justicia, el nuevo juzgado de lo mercantil o el mantenimiento de la Universidad Menéndez Pelayo”.

Los populares plantean también “darle solución a ese esperpéntico problema que estamos viviendo con las carpas y los inmigrantes y policías nacionales hacinados en el muelle al objeto de que en esta región se construya un centro de atención temporal de extranjeros (CATE) por parte del Gobierno de España”, ha continuado.

No obstante, Bernabé ha lamentado que ayer, durante la reunión de la Comisión de Presupuestos del Congreso, “PSOE y Podemos votaron no a todas y cada una de ellas, le dijeron que no a estos 75 millones de euros para Cartagena y su comarca”.

Bernabé ha demandado a estas formaciones que recapaciten y que antepongan “sus sentimientos por esta tierra antes que acatar las órdenes ante los jefes que tienen en Madrid”.

En esa misma línea se ha pronunciado el presidente del PP en Cartagena, Joaquín Segado, que ha afirmado que “el PSOE tendrá que explicar por qué no se apoyan las enmiendas que mejorarían la vida de los cartageneros”, mientras que “sí van a apoyar otras políticas como las que quiere poner en marcha el PSOE para subir los impuestos en esta Región”.