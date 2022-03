El acto de La Llamada confirma que habrá procesiones en Cartagena

El acto de La Llamada presidido por la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha confirmado oficialmente que las cofradías sacarán sus procesiones este años.

El esperado anuncio tras dos años de pandemia ha contado con la esperada presencia de los Hermanos Mayores de las cuatro Cofradías, la del Cristo del Socorro, Manuel Martínez; Marraja, Francisco Pagán; California, Juan Carlos de la Cerra, y del Resucitado, Marien García, que la han acompañado desde el balcón del Palacio Consistorial.



Con este acto comienzan los preparativos de la Semana Pasional y, sin bien es ya tradicional, en esta ocasión adquiere especial trascendencia, tras dos años sin procesiones debido a la pandemia, tal y como ha destacado la alcaldesa en su discurso, “hemos pasado dos años sin procesiones, algunas hermandades suman tres años sin desfilar y todos llevamos meses descontando los días para escuchar el primer redoble de tambor, para cantar la primera Salve, para volver a sumergirnos en incienso de la iglesia y en la flor y la luz de los tronos”.



También ha hecho hincapié Noelia Arroyo en que esta Semana Santa será la del reencuentro, no solo con la tradición sino con las procesiones y con la emoción “esta va a ser la Semana Santa más emocionante de nuestras vidas. Lo será para todos los cartageneros, pero lo va a ser de forma muy especial para la gran familia procesionista, para los hombres y las mujeres que habéis aceptado la responsabilidad de proteger y mantener viva nuestra tradición más antigua. Este año, más que ningún otro, Cartagena comprobará el valor de vuestro trabajo”.



No han faltado palabras de cariño en recuerdo de los cartageneros y procesionistas que ya no están y que “se nos han ido durante la pandemia y no podrán ver sus procesiones de nuevo en la calle. Están presentes en nuestro corazón, como lo están las familias que en estos días se enfrentan al dolor y al destierro, víctimas de la injusticia”.



Tras un repaso a todos los actos que desde ahora y hasta que finalice la Semana Santa, se van a celebrar en la ciudad, la alcaldesa ha apelado a la responsabilidad de todos en el desarrollo de las mismos y ha señalado como hito de esta Semana Santa que se trata de “la primera de la historia en la que hay una mujer al frente de una Cofradía”.



En este sentido Arroyo ha recordado que el trabajo de las mujeres ha sido siempre clave en la protección de este legado cultural y religioso, aplaudiendo a los Resucitados “que han decidido que ya era el tiempo de situar a una de ellas en la mayor responsabilidad”.



Finalizado el discurso, la alcaldesa ha hecho entrega a las Cofradías, representadas en sus Hermanos Mayores, del cheque por valor de 220.000 euros (un 10 por ciento más que en 2020) y con el que se materializa parte de la ayuda municipal, complementado con el trabajo que los empleados de los servicios municipales realizan junto a los cofrades para el buen desarrollo de los desfiles.



En su alocución, el presidente de la Junta de Cofradías, Juan Carlos de la Cerra, ha mencionado los dos años transcurridos desde la última Llamada y ha reconocido la labor de "tantos y tantos cofrades que nos precedieron, así como de los cartageneros que de manera callada y anónima se han sentido ilusionados, vinculados y comprometidos con sus procesiones" y a la inestimable apoyo del Ayuntamiento para sacar de nuevo unos desfiles que trascienden lo religioso para constituir un motivo para que nos visiten.personas de otros lugares



Por último ha tenido un "especial y cariñoso recuerdo a todos los cartageneros ausentes en este día tan entrañable".



Para acabar el acto, y cumpliendo fielmente la tradición, Noelia Arroyo ha anunciado al pueblo de Cartagena que este año hay procesiones, “Música y a la calle”, dirigiéndose después en comitiva por las calles del centro hacia la basílica de la Caridad, con el objeto de participar en la ofrenda floral a la Patrona.