El día 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, afecciones que padecen más de 100.000 personas en la Región de Murcia y solo en Cartagena alrededor de 15.000.

Son muchísimas las historias que surgen de padecer una enfermedad poco común o tener un familiar, amigo o conocido que la sufre. En COPE Cartagena, hemos conocido el testimonio de una abuela que descubrió que su nieta tenía una enfermedad rara cuando tenía 12 años, tal y como cuenta: “Empezaron a llamarnos del colegio porque se le salía el hombro, la rodilla..., y descubrimos que tenía una enfermedad rara. Tenemos suerte porque vivo en el mismo edificio que mi hija y cuido de mi nieta cuando lo necesita porque no se puede quedar sola. Ahora no estudia porque ya no van los profesores a casa y los medicamentos son caros y no todos los cubre la seguridad social”.

Con motivo de este día, en Cartagena se realizan actividades, como ha sido la lectura del manifiesto en el que se ha expuesto la actualidad que atraviesan las personas con enfermedades poco comunes. La presidenta de ANSEDH, Mª Ángeles Díaz, ha dado algunas cifras: “Respecto la economía familiar, el 50% no tiene cubierto los productos sanitarios que necesitan. Solo el 6% de las enfermedades raras tiene tratamiento de cura. El tiempo medio de diagnóstico en España supera los 6 años. Solo el 20% de las enfermedades raras están siendo investigadas”.

Además de la lectura del manifiesto, durante la jornada de hoy se iluminarán de verde edificios emblemáticos de la ciudad y se celebrará la I Gala Benéfica Cartagena no es Rara.

María de los Ángeles Morano Actividades por el Día Mundial de las Enfermedades Raras

I GALA BENÉFICA ´CARTAGENA NO ES RARA´

La I Gala Benéfica ´Cartagena no es rara´ será en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy, donde se llevará a cabo un amplio abanico musical: música popular, española, clásica, ópera y hasta zarzuela. El I.E.S. Mediterráneo y el Conservatorio de Música de Cartagena participarán en el desarrollo musical de la gala. Las entradas, que tenían un coste de 5 euros como donativo, se han agotado.

Cartagena se tiñe de verde

Tal y como ha expuesto la concejal de política social, Cristina Mora, hoy, con motivo de este día, los principales edificios más emblemáticos de la ciudad, el Palacio Consistorial, la Asamblea Regional y la Universidad Politécnica de Cartagena, se iluminarán de verde “en homenaje a la valentía y resiliencia de las personas que padecen estas enfermedades”, afirma.