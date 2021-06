Activan el plan estival de acciones preventivas ante los efectos del calor

La consejería de Salud ha activado el ‘Plan de acciones preventivas contra los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Región de Murcia’, que permanecerá activo hasta el 15 de septiembre, con el objetivo de prevenir y reducir los efectos negativos del calor sobre la salud, especialmente en los grupos más vulnerables, como mayores, enfermos crónicos, niños y embarazadas, así como personas que realizan trabajos o deporte en el exterior.



Con este plan se quiere hacer una llamada de atención para evitar situaciones derivadas de la exposición a las altas temperaturas y recordar medidas como hacer comidas ligeras, no abusar de bebidas con cafeína, alcohol o grandes cantidades de azúcar, o reducir la actividad física en las horas más calurosas.



También es necesario prestar especial atención a bebés y niños pequeños, mayores y personas con enfermedades que puedan agravarse con el calor y la deshidratación, como las patologías cardíacas.



Así,con la llegada del verano, la consejería de Salud remite diariamente el Índice Diario de Extremos Térmicos (IDET) tomando como base las temperaturas umbrales máxima y mínima establecidas para la Región (34º C y 23º C).